BİM Uygun Fiyata Monster Oyun Bilgisayarları Satacak

BİM uygun fiyata oyun bilgisayarı satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de bu hafta Monster marka iki farklı dizüstü bilgisayarı ve masaüstü bilgisayar satılacak. Peki, oyun odaklı bilgisayarların fiyatı ne kadar olacak?

BİM'de Satılacak Monster Oyun Bilgisayarlarının Fiyatı

BİM'de 19 Mart tarihinden itibaren Monster Tulpar T6 V3.2.5 ve Abra A7 V15.3.3 isimli dizüstü bilgisayarlar ve Tulpar TD3 V1.10.1.2 isimli masaüstü bilgisayar satışa sunulacak. Tulpar TD3 V1.10.1.2 39 bin 950 TL fiyata sahip olacak.

Tulpar T6 V3.2.5 modeli için 64 bin 250 TL, Abra A7 V15.3.3 için ise 36 bin 250 TL fiyat belirlendi. BİM'in paylaştığı afişe göre dizüstü bilgisayarlar, 1 ay ücretsiz Game Pass aboneliği ve Monster çanta ile hediyesiyle birlikte gelecek.

Monster Tulpar T6 V3.2.5 modelinde Intel Core i7 13700 HX işlemcisi, 32 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Abra A7 V15.3.3 modelinde ise Intel Core i5 13500H işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD, NVIDIA RTX 3050 ekran kartı yer alıyor.

Tulpar modeli 16 inç, Abra modeli ise 17,3 inç ekran büyüklüğünde. Tulpar'da 1920 x 1200 piksel çözünürlük, Abra'da ise 1920 x 1080 piksel çözünürlük mevcut. Masaüstü bilgisayar Tulpar TD3 V1.10.1.2 modelinde Intel Core i514400F, 16 GB RAM, 512 GB SSD ve RTX 4060 ekran kartı yer alıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.