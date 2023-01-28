A101'in Çok Konuşulan Teknesi Yeniden Satışta

Ağustos ayında A101 katalogunda zincir marketlerde daha önce hiç rastlamadığımız bir ürünle karşılaşmıştık: Tekne! Kısa sürede internette popüler hale gelen bu tekne, kullanıcılar tarafından satın alındıktan sonra satıştan kaldırıldı. A101, uygun fiyatlı olarak sunduğu tekneyi yakın zamanda yeniden satışa sokma kararı aldı.

A101'in yeni yayımlanan katalogunda Marin Boat marka tekne, 109.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekti. Ürün 2 Şubat itibarıyla satışa sunulacak.

Ağustos Ayına Göre Zamlandı

A101'in dileyenlere uygun fiyatlı bir tekne seçeneği olarak sunduğu Marin Boat marka fiber tekne, 4.95 metre uzunluğa sahip. Motorsuz olarak müşteriye teslim edilen tekne 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

İlk olarak ağustos ayında satışa çıkan ve büyük yankı uyandıran tekne, o dönemde 79.999 TL fiyat etiketine sahipti. 2 Şubat için yayımlanan katalogda ise 109 bin TL ile 5 ay içerisinde yaklaşık olarak %37.5'lik bir zamla karşımıza çıktı.

A101 Marin Boat Tekne Özellikleri