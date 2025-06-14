A101 Aşırı Ucuz Akıllı Telefon, Oyuncu Ekipmanı ve Onvo TV Satıyor

A101 zincir marketler, 19 Haziran'dan itibaren teknolojik ürünleri geniş bir yelpazede sunacak. Katalogda televizyondan oyuncu ekipmanına, akıllı saatten telefona, SEG markalı ucuz beyaz eşyalara ve hatta 125CC motosiklete kadar pek çok ürün bulunuyor.

A101 Ucuz Teknoloji Ürünleri — 19 Haziran Kataloğu

Oyunların hoşuna gidebilecek Piranha 2072 kablosuz oyuncu kulaklığı 699₺'den satılıyor. Yine Pirahna marka 2360 kablolu RGB oyuncu klavyesi ise 599₺. Çalışma masanızda estetik bir görünüm sunacak olan araba görünümlü Piranha 7846 BT hoparlör de 599₺ etiketle satılıyor.

A101 aynı tarihte Ovion V11 LITE akıllı telefonunu 4.999₺'den satacak. 2 yıl garantili olan akıllı telefonda 6.56" HD ekran, 5000 mAH batarya, 15W hızlı şarj desteği ve 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. Dilerseniz 20W destekli AUKE marka type-C hızlı şarj adaptörünü de 299₺'ye alabilirsiniz.

Uygun Fiyatlı 125CC Motosiklet ve Üç Teker Moped

A101, VOLTA markasının üç tekerlekli elektrikli moped modellerini sıklıkla satışa çıkarıyor. 19 Haziran'da yine bir VOLTA marka moped göreceğiz. EURO 5+ standartlarına uygun, 2 yıl garantili üç tekerlekli mopedin fiyatı 79.990₺ ve peşin fiyatına 6 taksitle satılıyor.

Motor tutkunları için ise uygun bir başlangıç motoru olabilecek 125CC RT3 motosiklet satılıyor. Yine peşin fiyatına 6 taksitle alabileceğiniz motorun fiyatı 59.990₺.