Squid Game 3. Sezon Yeni Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Yayınlandığı ilk günden bu yana Netflix'in tüm kimyasını değiştiren Güney Kore yapımı Squid Game, 3. sezonuyla iki hafta sonra izleyicinin karşısına çıkacak.

Üçüncü sezon, 27 Haziran'da Netflix kataloğuna eklenecek. Artık düğümün çözüleceği ve bütün soruların cevaba kavuşacağı üçüncü sezonda Gi-hun, nihayet yıllardır izini sürdüğü Front Man ile karşı karşıya geliyor.

Squid Game 3. Sezon Son Fragmanı

Fragman, ikinci sezondan tanıdığımız, oğlu Park Yong-sik'in peşinden ölümcül oyunlar oynamaya gelmiş yaşlı kadın Jang Geum-ja'nın sesiyle başlıyor. İkinci sezonda yaşanan pek çok olayın bir tekrarı halinde arkadan ses geliyor. Yaşlı kadın, ana karakter Gi-hun'a güvendiğini ve onları kurtacağına halen inandığını savunuyor.

Ölümcül oyunlar bu sezonda da devam ediyor. Gi-hun'un smokin giymiş halde Front Man tarafından çağrılması ve bir oyuncunun ayakkabılarını bağlaması ise sezonun son oyununa doğru gidildiği görülüyor.

Squid Game İkinci Sezonda Ne Oldu? (Spoiler)

İkinci sezonu henüz izlemediyseniz bu kısmı okumanız önerilmez.

Gi-hun, yıllardır izini sürdüğü hastalıklı "VIP'leri" ve Front Man'i bulmak için oyunlardan kazandığı parayla adam tutarak şehrin dört bir yanına saldı. Adamları, uzun bir arayıştan sonra "The Salesman"ı buldu. The Salesman, ilk sezonda Gi-hun dahil bütün oyuncuları ölümcül adaya davet eden adamdı. The Salesman, kendisine saldıran adamları esir alıp ölümcül bir oyun oynattıktan sonra Gi-hun'a ulaşıyor ve onunla son bir oyun oynuyor: Rus ruleti.

Oyunun kazananı doğal olarak Gi-hun. The Salesman'ın telefonunu kullanarak Front Man'e ulaşıyor ve tekrar oyuna girmek istediğini söylüyor. Buradaki insanları eve dönmeye ikna etme çabaları ise boşuna, çünkü getirilen tüm oyuncuların büyük borçları, bazılarının hayalleri var ve dönmek istemiyorlar.

Gi-hun, ilk oyun haricinde bütün oyunların değiştirildiğini görüyor. Sezon sonunda, ona inanan bir grup oyuncuyla birlikte VIP'lerin karşısına çıkmak için isyan başlatıyorlar. Gi-hun, son çatışmada arkadaşı Jung-bae'yi kaybetmesiyle sarsılıyor.

Ana karakterimiz 3. sezonda sadakat ve insanlık arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Squid Game 3. Sezon Tüm Fragmanlar