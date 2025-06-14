Redmi K Pad ve Ucuz Amiral Gemisi Geekbench'te: İşlemcileri Yakıyor

Xiaomi, Redmi markası için bu ayın sonuna doğru Çin'de düzenleyeceği etkinlikte iki yeni üst düzey cihazını tanıtacak. Bunlardan biri oyuncu tableti K Pad, diğeri ise Redmi K80 model akıllı telefon olacak.

Donanım tarafına bakıldığında iki cihaz da oyunculara ve yüksek performanslı bir telefon isteyen kullanıcılara hitap ediyor. İki cihaz da gücünü MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9400+'den alıyor. Bu işlemciyi bu kadar güçlü kılan bir özellik, üç kümeli yapısı. Dimensity 9400+ işlemcisinin bir çekirdeği 3.73 GHz'de, üç çekirdeği 3.3 GHz'de ve dört çekirdeği 2.4 GHz'de çalışıyor.

K Pad Teknik Özellikleri

Geekbench'te görüntülenen veriler oldukça güçlü bir donanıma işaret ediyor. 16 GB RAM'li, 8.8 inç büyüklüğünde, 3K çözünürlük sunan bir LCD panelle gelen K Pad, Dimensity 9400+ işlemcisine ek olarak Mali-G925 Immortalis MC12 GPU grafik desteğine sahip.

Ortaya çıkan CMIIT sertifikasyonlar ve Çin'in 3C veritabanındaki listelemeler ise bu tabletin 67W hızlı şarj desteğiyle çıkacağını gösteriyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, bu bilgileri doğruluyor ve ilaveten ekranın 165 Hz'e kadar özelleştirilebilir yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahip olacağını söylüyor.

Amiral Gemisi Olabilecek Redmi K80 Ultra

Telefon tarafında Redmi K80 Ultra, Dimensity 9400+ platformunun gücünü sonuna kadar kullanan bir performans canavarı olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yine oyuncuların dikkatini çekebilecek olan bu amiral gemisi adayı, 120W hızlı şarj destekli 7.400 mAh'lık dev bir batarya ile geliyor. Hızlı şarj özelliğinin yüksek voltaj desteklemesi sebebiyle bu dev bataryayı kısa sürede şarj ederek gün boyu kullanabiliyorsunuz.

Bu telefonun belki de en önemli özelliği, güçlü donanımına rağmen oldukça ucuz bir telefon olması. Evet, bir amiral gemisi adayı olarak 16 bin TL fiyatla satılacağı düşünülüyor. Türkiye fiyatı ise vergilerden ötürü 33 bin TL civarında olabilir. Tabii bunların hepsinin iddia olduğunu söylemekte fayda var. Lansman tarihi henüz belli olmadığı için fiyat ve çıkış tarihine dair de kesin bir şey yok.

Redmi K80 Ultra, yakın zamanda Geekbench testinde de görüntülendi ve performansıyla dikkat çekti.