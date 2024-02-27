A101 Yine Çıtayı Yükseltiyor: Tiny House Satacak!

A101 bugüne kadar birçok farklı ürünle kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. iPhone telefon modellerinden yata kadar pek çok ürünü oldukça uygun fiyatlı bir şekilde satışa çıkarıyor.

Şimdi de gündemde olan yeni ürün Tiny House. 29 Şubat Perşembe günü satışa çıkacak olan ürün, Escamp marka etiketiyle geliyor. Özel olarak A101 için üretilmiş olması da beklentileri oldukça artırıyor.

A101 Uygun Fiyatlı Tiny House Satıyor

Genelde hem web sitesi hem de mağazalarında satış yapan A101, bu ürün için sadece mağazalardan satın alma imkanı sunuyor. Escamp 6500 Flat Tiny House, 2 yıl garanti süresine sahip. 16 metrekarelik alanı ile 1+1 formatında ve 2+1 yetişkinin kullanımına uygun boyutlara ve genişliğe sahip. Bu mini evin kullanılabilmesi için kullanıcıların 02 adlı belgeyi de alması gerekiyor.

Ürün özellikleri şu şekilde:

650 cm dış ölçü uzunluğu x 255 cm ev derinliği x 250 cm yükseklik

Güçlendirilmiş şasi

CTP kompozit panel teknolojisi

PVC cephe sistemi

Suya, deneme dayanıklı mutfak ve banyo mobilyaları

AGT duvar paneli

Frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF duvar kaplamaları

Özellikleri kadar fiyatıyla da dikkat çeken Escamp 6500 Flat Tiny House, 399 bin TL fiyat etiketine sahip. Eğer taksitli satın alma tercih edilecekse ürün fiyatı 427.893 TL olacak. Satın alındıktan sonra 30 gün içerisinde il ve ilçe merkezlerine ücretsiz teslim gerçekleşecek.