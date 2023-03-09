A101'den Ucuz Elektrikli Otomobil: Volta EV1!
A101, tekne ve karavanın ardından şimdi de uygun fiyatlı elektrikli otomobil satışına başladı. İşte detaylar!
Sattığı birbirinden ilginç ürünlerle bir an olsun gündemden düşmeyen A101, tekne ve karavan satışlarının ardından şimdi de elektrikli otomobil satışına başladı. Daha önce de pek kullanışlı ürünü uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturan A101, satmakta olduğu bu uygun fiyatlı elektrikli otomobil ile vatandaşların elektrikli otomobil deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.
Volta markasının popüler elektrikli otomobil modellerinden EV1 modeli bugün itibari ile A101'de 119.990 TL fiyat etiketi ile satışta. Gelişmiş özelliklere sahip olmasa da elektrikli olmasıyla ortalama mesafelerde yakıt masrafından kurtaracak olan Volta EV1, 45 km/s hıza ulaşabiliyor ve 2 kW'lık elektrik motoruna sahip.
Park konusunda da herhangi bir sorun yaşatmayacak kadar küçük olan Volta EV1'in tam kapasite gidebildiği menzil ise 63 kilometre. A101'in belirttiğine göre araç aynı anda iki kişi kapasiteye kadar kullanılabiliyor.
Volta EV1 Elektrikli Otomobil
- Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç
- Azami Hız: 45 km/sa
- Motor Gücü: 2.0 Kw
- Motor Torku: 4.5 Nm
- Uzunluk: 2300 MM
- Genişlik: 1090 MM
- Yükseklik: 1645 MM
- Kütle: 415 kg
- Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg
- Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
- Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
- Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah
- Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
- Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
- Menzil: 63 KM
- Ön Fren: DİSK
- Arka Fren: DİSK
- Ön Tekerlek: 125/65-12
- Arka Tekerlek: 125/65-12
- Oturma Konumu Sayısı: 2
Diğer Özellikler
- Şehir içi kolay kullanım
- Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
- Led ön farlar
- Elektrikli yan camlar
- Açılabilir sunroof ve arka cam
- 4.7” renkli tft gösterge paneli
- Bluetoothlu müzik çalar
- İki hoparlörlü ses sistemi
- Usb port ile şarj imkanı
- Ayarlanabilir sürücü koltuğu
- Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
- Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
- Isıtma/buğu giderme sistemi
- Ön/arka emniyet kemeri
- Viraj denge çubuğu
- Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
- Dört tekerlekten bağımsız amortisör
- 2 yıl garantili
Siz de Volta EV1 sahibi olmak istiyorsanız A101'deki ilan sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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