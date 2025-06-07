Neredeyse Bedava: A101'e Yarış Simülatörü ve Oyuncu Koltuğu Geliyor!

A101, 12 Haziran Perşembe günü aktüeliyle gündeme oturdu diyebiliriz. Zira oyuncular için simülatör kokpit, direksiyon seti, oyuncu masa ve sandalyesi getiren firma bu ürünleri uygun fiyatlardan halka sunuyor. Peki 12 Haziran 2025 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar...

12 Haziran 2025 A101 Aktüel Kataloğu!

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden A101, 12 Haziran 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda oyunculara özel dikkat çeken ürünler sunuyor. Özellikle simülasyon yarış deneyimini evine taşımak isteyen kullanıcılar için hazırlanan THULL Simülasyon Kokpiti ve Gaming Direksiyon-Pedal-Vites Seti, performansına göre son derece uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Aktüel ürünler arasında en çok öne çıkan ürün ise THULL Yarış Simülatörü Kokpiti oldu. Evrensel direksiyon, pedal ve vites uyumu sayesinde tüm simülasyon sistemlerine entegre edilebilen bu set dayanıklı çelik gövdesi ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Fiyatı ise benzer ürünlerle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi: sadece 29 bin 999 TL.

Kokpitle birlikte sunulan bir diğer güçlü ürün ise Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti. PC, PS3, PS4, Xbox One ve yeni nesil konsollarla tam uyumlu olan bu sistem; çift motorlu geri bildirim, gerçekçi pedal sertliği ve Force Feedback teknolojisiyle simülasyon tutkunlarına üst düzey bir deneyim sunuyor. Ürünün fiyatı sadece 9 bin 999 TL.

Bununla birlikte oyuncu setini tamamlayacak başka teknolojik ürünler de aktüel katalogda yer alıyor:

THULL Gaming Masaüstü Bilgisayar (Ryzen 5 5600G, 16 GB RAM, RTX 4060 8 GB): 24.999 TL

TJ-UWQHD34C-180 34” Gaming Monitör (144 Hz, UWQHD VA Panel): 9.999 TL

Asos Oyuncu Koltuğu: 2.799 TL

Asos Oyuncu Masası: 1.999 TL

12 Haziran A101 aktüel kataloğu, simülasyon yarış sistemlerine yatırım yapmak isteyen oyunseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle piyasadaki yüksek fiyatlı alternatiflere kıyasla, bu ürünlerin erişilebilir fiyatlarla A101 raflarında yer alacak olması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?