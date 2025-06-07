BİM'e Uygun Fiyata Kameralı Motorsiklet Intercom Sistemi Geliyor!

Türkiye'deki uygun fiyatlı satış politikaları ile bilinen BİM marketler zinciri önümüzdeki hafta yani 13 Haziran 2025 tarihine ait aktüel kataloğunu yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı iPhone ve Samsung amiral gemisi cep telefonları satan firma bu hafta özellikle de motorcuları ilgilendirecek ürünler ile geliyor. İşte BİM 13 Haziran 2025 cuma aktüel kataloğu ve detayları...

BİM 13 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM 13 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda özellikle motosiklet kullanıcılarını hedefleyen dikkat çekici ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu ürünler arasında en çok öne çıkanı ise fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Proline Motosiklet Intercom Sistemi oldu.

2 bin 750 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan bu sistem Bluetooth bağlantısı, sürücü yolcu iletişimi, müzik dinleme ve GPS yönlendirme desteği gibi birçok özelliği bir arada sunuyor. 4 kişiye kadar bağlantı desteği bulunan ürün hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Paket içeriğinde mikrofon, kulaklık, montaj aparatı ve bağlantı kabloları gibi tüm gerekli ekipmanlar da yer alıyor.

Intercom sisteminin yanı sıra katalogda motosiklet kullanıcılarına hitap eden pek çok farklı ürün de dikkat çekiyor:

NorthPacific Motosiklet Sırt Çantası: 1.490 TL

Kameralı Intercom Sistemi: 4.450 TL

CarPlay Multimedya Ekranı: 2.290 TL

Kablosuz Kompresör ve Powerbank: 1.490 TL

Motosiklet Yağları ve Zincir Temizleme Setleri: 75 TL'den başlayan fiyatlarla

Kask İçi Işıklandırma, Lastik Basınç Ölçer, Yağ Ölçüm Cihazları: 225 TL – 990 TL arası

BİM, her geçen yıl daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşan motosiklet segmentine yönelik sunduğu ürünlerle, zincir marketler arasında fark yaratmayı sürdürüyor. Özellikle iletişim ve güvenlik teknolojilerine yatırım yapan motosiklet kullanıcıları için sunulan bu intercom sistemi, uygun fiyatı ve geniş kapsamlı özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir alternatif sunuyor. 13 Haziran itibarıyla satışa çıkacak bu ürünler, sınırlı stoklarla sunulacağı için erkenden temin edilmesi tavsiye ediliyor.

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