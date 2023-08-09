A101, Yves Saint Laurent Marka Çantayı Satışa Sundu!

Ucuzluk ve indirim marketi olarak bilinen A101, bazen farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. Genellikle uygun fiyatlı ürünlerin satışını yapan ve misyonu bu olan market, zaman zaman çizgisinin dışına çıkabiliyor.

Örneğin; geçtimiz sene kameralı fiber tekneyi satışa sunmuştu. İşte şimdi de online mağazasında moda dünyasının saygın isimlerinden olan Yves Sint Laurent markasının bir çantasını satmaya başladı. Bunu gören bazı müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve olumsuz yorumlarda bulundu.

Fiyatını Görenler Gözlerine İnanamadı!

A101, Türkiye'de 12.000’in üzerinde mağazasıyla indirimli ürün satışının başını çekiyor. Zincir marketin online mağazasındaki Yves Sint Laurent marka çantanın fiyatı 85.999 lira olunca bazı kişiler bunu eleştirdi. Şirketin ucuz ürünler satması gerekirken bu kadar pahalı ürünleri kataloğuna eklemesi kimleri tarafından hoş karşılanmadı.

Kimileri ise pahalı ürünlerin satılmasından rahatsız olmadığını dile getirdi. Markanın müşterilerine farklı seçenekler sunduğunu savundu. Her hafta indirimli kataloktaki ürünleri takip eden müşteriler, böyle ürünleri görmeye henüz pek alışmış gibi durmuyor.

Geçtiğimiz sene yaklaşık 80.000 liralık fiber tekne satışıyla gündeme gelen A101, bu tarz marka ve pahalı ürünleri zaman zaman satışa çıkarıyor. Bu sene ünlü bir moda markasının çantasına şans veren şirket, eleştirilse de satışlarını yapmaya devam ediyor.

Marketin online sitesinde şu an 5 adet Yves Sint Laurent marka çanta bulunuyor. Yalnızca internet üzerinden satışı yapılan ürün, mağazalarda bulunmuyor. Müşteriler online alışveriş yaparken bu ürünü veya markanın diğer çantalarını tercih edebilir.

Siz A101'in pahalı ürünleri satmasını nasıl buluyorsunuz? Düşünceleirnizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.