iPhone 13 İşlemcisi A15 Bionic Performansı Ortaya Çıktı!

iPhone 13 serisinde yer alacak A15 Bionic, performansı ile büyük bir başarının altına imza attı. Test sonuçlarına göre işlemci, Samsung firmasının Exynos 2200 isimli işlemcisini de geçmeyi başardı. A15 Bionic işlemcisinin test sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Apple'ın Yeni İşlemcisi A15 Bionic Performansı Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın A15 Bionic isimli yeni işlemcisinin Manhattan 3.1 GPU benchmark testinin sonuçları ortaya çıktı. Clien.net isimli bir internet forumunda paylaşılan test sonuçları, iPhone 13 işlemcisinin performansını gözler önüne serdi.

Yeni iPhone modellerinde yer alacak A15 Bionic işlemcisi ilk etapta198 FPS değerine ulaşmayı başardı. Test sürecinin ikinci etabında işlemcinin performansında biraz düşüş yaşandı. A15 Bionic, 140-150 FPS değerini gördü. Apple işlemcisi, hız düşüşü gerçekleştiğinde bile rakiplerini hatırı sayılır bir farkla geride bırakıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2200'ün ise 180 FPS değerine ulaştığı belirtildi. iPhone 13 işlemcisinin Exynos 2200'ü geçtiğini görüyoruz. A14 işlemcisinin yer aldığı iPhone 12, Manhattan 3.1 testinde ortalama 170,7 FPS değerini gördüğü ifade edildi.

iPhone 13 Uydu İletişim Özelliği Hakkında Gelişme

Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından yakın bir zamanda tanıtılması beklenen iPhone 13 modelleri ile ilgili oldukça önemli bir iddia öne sürülmüştü. Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 serisine sahip olan kullanıcılar, 4G ve 5G hücresel bağlantısına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek ve mesaj gönderebilecekti.

iPhone 13 serisinin uydu iletişimini destekleyen özelleştirilmiş bir Qualcomm X60 modemine sahip olacağı ileri sürülmüştü. Yeni iPhone modellerini kullanacak kişilerin kendilerine sunulacak olan destekle birlikte şebeke sorunlarının da Qualcomm X60 modemi ile çözülmesi bekleniyordu. Bu aynı zamanda kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye taşınmasına da büyük bir katkı sağlayabilir.

Bloomberg'ün "Power On" bülteni ile kullanıcılara ulaşan Mark Gurman, yeni iPhone modellerinde uydu iletişim özelliğinin bulunacağını ancak bunun sadece belirli pazarlarla sınırlı olarak kullanıma sunulacağını ifade etti.

Bu özellik belirli pazarlarda hücresel erişim olanağından yararlanılamadığında kullanıcının acil durum çağrısı yapması vb. amaçlarla kullanılabilecek.

Gurman, özelliğin operatörlerin isyan etmesine neden olabileceği için Apple'ın hücresel erişimin mevcut olduğu bir bölgede kullanıcıların özellikten yararlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.