Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (6 Eylül)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 6 Eylül haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (6 Eylül)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

4K Camera: Normalde 28,99 TL fiyat etiketine sahip olan kamera uygulaması, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Farklı çekim modlarını seçebilir, donanıma bağlı olarak kare hızlarını belirleyebilir, hızlandırılmış ya da ağır çekim videolar oluşturabilir ve hatta daha fazlasını yapabilirsiniz. Desteklenen cihazlarda video sabitleme özelliğini aktif edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Beyaz dengesini ve renk sıcaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Uygulamada ayrıca kişiselleştirilebilir dosya adlandırma da bulunuyor.

Visual Math 4D: Matematiksel denklemleri görselleştirmenize olanak sağlayan hesap makinesi, normalde 31,99 TL fiyat etiketine sahipti ancak kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. 2D ve 3D desteğine sahip olan uygulamayı kullanmak için internet bağlantısı gerekmiyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Reminder Pro: Yapacağınız işleri sık sık unutur musunuz? Bir hatırlatıcı kullanmak, sizi bu sorundan kurtarabilir. Uygulama, önemli görevlerinizi bir daha asla unutmayacağınızı iddia ediyor. Uygulamada yapılacaklar için bir liste oluşturabilir ve uygulamanın bunları size hatırlatması için bildirimlerin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Okul ödevleri, toplantılar, günlük görevler, faturalar, ilaçlar, etkinlikler, doğum günü, yıl dönümü... Amacınız ne olursa olsun, uygulama sizin için önemli olan hiçbir şeyi unutmamanızı sağlıyor.

My Sheet Music: Müzik notalarını öğrenmek için pratik yapmak istiyorsanız My Sheet Music'i şu anda ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bu uygulama, fotoğrafını çektiğiniz notaların istediğiniz hızda hareket etmesini sağlar. Böylece örneğin piyano çalarken büyük kolaylık elde edersiniz. Uygulamanın fiyatı normalde 18,99 TL ancak şu anda kampanya kapsamında ücretsiz hale geldi.

SnagBricks: İnşaat sektöründe çalışan kişiler için oldukça kullanışlı bir uygulama olan SnagBricks, normalde 45,99 TL fiyat etiketine sahipti fakat kısa süreliğine ücretsiz oldu. Başarılı arayüze sahip uygulamayı cihazınıza hemen indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Rogue Hearts: Bu oyun, Diablo tarzında bir rol yapma oyunu oynamak isteyenlerin bir kez daha düşünmeden göz atması gereken oyunlardandır. Başarılı grafiklere sahip olan mobil oyun, normalde 8,69 TL fiyat etiketine sahipti ancak kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Mobil cihazda oynamak için bir RPG oyunu arıyorsanız Rogue Hearts'ı indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Hero Z: 2043 yılında yeni bir dünya savaşı meydana geldi. Bu savaş sonucunda Z virüsü ortaya çıktı. Virüs, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve bunun sonucunda insanların yüzde 99'u hayatını kaybetti. Vefat eden insanlar zombi olarak yeniden dirildi. Akıllı telefonda ya da tablette oynamak için bir zombi oyunu arıyorsanız Hero Z isimli yapıma bir şans verebilirsiniz.

Requence: Bu oyunda geçmişten gelen bir kedinin geleceği keşfetmesine yardımcı oluyoruz. Bu bulmaca oyununda karakterinizin hareketlerini takip eden bir de klon kedi bulunuyor. Bir sonraki seviyeye geçmek için jetonları toplamayı unutmayın.

Zombie Avengers Stickman War Z: Bu oyunda zombiler ile mücadele ediyoruz. Herhangi bir reklamın yer almadığı yapımda karakterimiz özel güçlere sahip. Özel güçleri ve yakın dövüş silahlarını kullanarak zombileri yok etmeye çalışıyoruz.

Puzzle Game for Relax and Chill: Akıllı telefonda ya da tablette oynamak için bulmaca türünde bir yapım arıyorsanız Puzzle Game for Relax and Chill isimli mobil oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Yapboz parçalarını döndürerek uygun hale getirip bulmacayı çözmemiz gerekiyor. 3 boyutlu yapboz oyunu çok başarılı grafiklere sahip.

Sudoku Pro: Sudoku'nun yıllar boyunca birbirinden farklı versiyonları ortaya çıktı. Play Store'de birbirinden çeşitli Sudoku oyunları yer alıyor. Sudoku Pro isimli yapımda kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi mevcut. Klasik Sudoku oyunu 14 farklı temaya sahip. İsterseniz koyu renkli bir temayı seçebilirsiniz.

Cat Simulator Kitty Craft Pro Edition: Kedi simülasyonu arayanlar Cat Simulator Kitty Craft Pro Edition isimli yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilir. Bir kediyi kontrol ettiğimiz oyunda herhangi bir reklam yer almıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Camma: Anlık gerçekleşen olayları unutmak sanılandan çok daha hızlı gerçekleşir. Bu gibi durumlara karşı Camma'dan yardım alabilirsiniz. Bu uygulama, doğrudan bir nesnenin fotoğrafını çekmenizi ve ona hızlıca not eklemenizi sağlar. Bu bir yemek tarifi de olabilir, hediyenin kimden geldiği de olabilir. Not alma amacınız ne olursa olsun, uygulamayı kullanabilirsiniz.

Epica 2 Pro: Bu eğlenceli uygulama sayesinde fotoğraflarınıza son derece komik ve ilginç efektler ekleyebilirsiniz.

Calcvier - Keyboard Calculator: Bu uygulama, iPhone ya da iPad klavyenizi bir hesap makinesine dönüştürür. Sohbet ederken hızlıca hesaplama yapmanız gerektiğinde size büyük kolaylık sağlayabilir.

Digital Barometer S10: iPhone'unuz için kullanımı kolay bir barometreye mi ihtiyacınız var? Soruya cevabınız evetse uygulamayı kullanmak ücretsizken cihazınıza indirmenizde fayda var.

Safety Photo+Video Pro: Telefonunuzu zaman zaman birilerine verdiğiniz oluyor mu? Telefonunuzda yer alan fotoğrafları ve videoları başkasının görmemesi için bir uygulama kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu uygulama, cihazınızda bulunan fotoğrafları ve videoları kilitlemenizi sağlar. Kilitleme olarak Touch ID, Face ID ya da şifre kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerden hangisini seçeceğiniz tamamen size bağlıdır.

Scanner Lens: Cihazınızın yerleşik tarayıcısı size yardımcı olmuyorsa bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak herhangi bir yazıyı tek bir dokunuşla JPG, PDF, TXT ve DOC gibi formatlarındaki dosyalara dönüştürebilirsiniz.

Morning Alarm for Spotify: Spotify'da yer alan şarkı ve müziklerle uyanmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Seterra Geography: Bu, coğrafya alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İster final sınavı ister bir programa hazırlanıyor olun, bu uygulamada seçebileceğiniz çok çeşitli kategoriler vardır. Bu kategoriler arasından sizin alanınızla ilgili olanını bulabilir ve o alandaki bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Uygulama, kullanıcıları ayrıca belirli sınavlara da tabi tutabiliyor. Bu sınavlar genellikle dünyanın en büyük 25 şehrini bulmak gibi görevler içeriyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İsveçce ve daha birçok dilde kullanılabilen bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanmak mümkündür.

MealBoard: Yemek planlaması ile aranız iyiyse MealBoard'ı kullanabilirsiniz. Bu uygulama, ne zaman hangi yemeği yiyeceğinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

Wallpapers of Top TikTokers: Bu uygulama ile en sevdiğiniz TikTok içerik oluşturucularının duvar kağıtlarını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamada Loren Gray gibi ismini en çok TikTok'ta duyurmuş kişilerin duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)