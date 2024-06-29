Apple'ın Hayalleri Suya Düştü: AAA Oyunlar iPhone'larda Beklenen Başarıyı Yakalayamadı!

Apple'ın donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip ilk işlemcisi A17 Pro'lu iPhone 15 Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte, Apple büyük oyun geliştiricilerini oyunlarını iOS'a getirmeye teşvik ediyor.

Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi AAA oyunlar artık App Store'da mevcut durumda ancak yeni bir rapora göre bu oyunların iPhone ve iPad kullanıcıları arasında istenen popülerliğe ulaşamadığı ortaya çıktı.

AAA Oyunlar iPhone'larda Neden Başarılı Olamadı?

Appfigures verilerine göre mobil cihazlarda AAA oyunlara olan talep beklenenin altında kaldı. Rapor, iOS için üretilen bu oyunların ticari açıdan başarılı olmadığını ve Apple'ın Ubisoft ve Capcom gibi şirketlere oyunlarını iPhone'a taşımaları için yaptığı ödemenin karşılanamadığını belirtiyor.

Hangi Oyun Ne Kadar İndirildi?

Assassin's Creed Mirage, lansmanından bu yana 123.000 kez indirilmiş ancak sadece 3.000 kişi tam oyunun kilidini açmak için gerekli ödemeyi yapmış durumda. Oyunun günlük indirilme sayısının da son günlerde ortalama 3.000'in altına düştüğü belirtiliyor.

Resident Evil 4 ise 357.000 kez indirilmiş ancak sadece 7.000 kişi tam oyunun kilidini açmak için gerekli ödemeyi yapmış. Resident Evil Village için ise yaklaşık 5.750 kişi ödeme yapmış durumda.

Appmagic'in içerik başkanı Andrei Zubov, akıllı telefon kullanıcılarının daha kısa oyun seansları için uygun, dokunmatik kontrollere sahip gündelik mobil oyunları tercih ettiğini belirtiyor. AAA oyunlar genellikle kontrol cihazı ile oynanmak üzere tasarlandığı için dokunmatik kontroller oyuncuların pek de alışık olduğu bir düzen değil.

Ayrıca Apple'ın ekosisteme getirdiği AAA oyunlar yalnızca en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile istenen performansı sağlayabiliyor, bu da kullanıcı sayısını sınırlıyor.

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