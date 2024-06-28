iPhone 16 Yepyeni Bir Tasarıma mı Geçiyor? Yeni Bir Kılıf Sızdırıldı! (Video)

Yaklaşmakta olan iPhone 16'ya dair çok fazla söylenti dolanmakta ve özellikle de yakın zamanda sızdırılan bir kılıf videosu, iPhone 16'nın tasarımının ciddi anlamda değişmiş olabileceğine işaret ediyor olabilir.

Sızdırılan videoya göre iPhone 16 bazı ilginç değişiklikler getirecek gibi görünüyor. En dikkat çekici güncelleme, telefonun sağ alt tarafına 'Yakalama Tuşu''nun eklenmesi. Kasada da kesiğe benzer bir görünüm var, bu nedenle daha önce de iddia edildiği gibi kapasitif bir tuş daha karşımıza çıkabilir.

Bu yeni tuşun özelleştirilebilir olması ve kamera, el feneri veya diğer kısayollar gibi işlevlere doğrudan telefonun yan tarafından hızlı bir şekilde erişmenize olanak sağlaması bekleniyor.

iPhone 16'nın Sızdırılan Kılıfı Nasıl Görünüyor?

Sol tarafta ise üç tuş yer alıyor. Ses tuşlarının yanı sıra zil/sessiz tuşu da burada yer alıyor. Bu tuş için herhangi bir oyuk bulunmadığı göz önüne alındığında iPhone 15 Pro'nun Eylem Tuşu ile değiştirilebilir.

Bir diğer değişiklik ise uzun süredir söylentilere konu olan arka taraftaki kamera lenslerinin hizalanması. Söylenenlere göre bu değişiklik, iPhone 16 'nın Vision Pro için uzamsal video çekebilmesini daha da kolayaştıracak.

Teknik olarak bu yeni bir tasarım değil. Benzer bir kamera lensi dizilimine iPhone 12'de de sahiptik. Sadece kamera ünitesinin kendisi 12'den daha ince göründüğü için ve 13, 14 ve 15'te farklı olduğundan 'yeni' olarak kabul ediliyor.

Şimdilik gözlemleyebildiğimiz yenilikler bunlar ancak Eylül ayına bu kadar uzun bir süre varken tamamen spekülasyonlara gebe bir videonun gerçek olduğunu körü körüne kabul etmek oldukça güç.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.