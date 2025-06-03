iPhone'ların Sevilen Özelliği Yakında Devre Dışı Bırakılabilir!

Son yıllarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hayata geçirilen Dijital Pazarlar Yasası, Apple ile AB arasındaki gerilimi giderek artırıyor. Hatırlanacağı üzere bu yasa, önce iPhone'ların Lightning girişini USB-C ile değiştirmesine yol açmış, ardından App Store’un üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapı aralamasına neden olmuştu.

Şimdi ise Avrupa Birliği'nin hemen hemen her iPhone kullanıcısının severek kullandığı AirDrop'u hedef aldığı söyleniyor. Gelen bilgilere göre, Avrupa Birliği Komisyonu Dijital Pazarlar Yasası kapsamında bu popüler kablosuz veri aktarım özelliğinin kıtada kullanımını sınırlandırmak veya tamamen kaldırmak istiyor.

AirDrop Avrupa'da Devre Dışı Kalabilir

AB, bahsi geçen yasa kapsamında, Apple'ın yalnızca kendi ürünleriyle çalışan teknolojiler geliştirmesini rekabeti kısıtlayıcı bir unsur olarak görüyor. Özellikle AirDrop ve AirPods’un yakın eşleştirme gibi işlevlerinin diğer cihazlarla uyumlu olmaması, tıpkı Lightning girişi gibi Avrupa Birliği tarafından onaylanmıyor.

Bu doğrultuda komisyon, bu tür teknolojilerin yalnızca Apple ekosisteminde çalışmasının adil rekabet ilkelerine aykırı olduğunu savunuyor ve başta AirDrop olmak üzere bu özellikleri diğer üreticilere de açmaya zorlayacak bazı düzenlemeleri hayata geçirmek istiyor. Apple'ın ise bu tür görüşleri kesin bir dille reddettiğini biliyoruz.

Bu çerçevede AirDrop ile ilgili talepleri de itiraz ettiği söylenen şirket, olası bir mahkeme sonrasında AirDrop gibi özelliklerini daha öncesinde Apple Intelligence özelliklerinde uyguladığı gibi Avrupa'daki kullanıcılara sunmaktan vazgeçebilir.

Yasal sürecin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak mahkemeden Apple aleyhine bir karar çıkarsa, halihazırda Avrupa’daki iPhone modellerinde aktif olan AirDrop özelliği taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle devre dışı bırakılabilir. Üstelik AirDrop hakkında alınacak herhangi bir kararın iPhone'ların yanı sıra diğer Apple ürünlerini de etkileyeceği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği, AirDrop hakkındaki görüşlerinde haklı mı? Yorumlarda buluşalım...