AB'den Çevre ve Sağlık İçin Kritik Adım: Sonsuz Kimyasallara Yasak Geliyor!

Son dönemde teknoloji sektörü başta olmak üzere birçok alanda yeni hukuk düzenlemeleri ve yasaklarla gündeme gelen Avrupa Birliği Komisyonu, bu kez de gözünü kimya endüstrisine dikti. Gelen son haberlere göre komisyon, birçok sentetik üründe kullanılan çevreye zararlı kimyasalları yasaklamak için çalışmalar yürütüyor.

Komisyonun özellik de PFAS olarak adlandırılan ve sayısız ürünün üretiminde rol oynayan sonsuz kimyalların bu ürünlerinde kullanımını yasaklayacak yeni bir düzenlemeyi yakında duyurucağı iddia ediliyor.

Kozmetikten Yapışmaz Tavalara Kadar Pek Çok Üründe Kullanılan Sonsuz Kimyasallar Yasaklanacak

Bilmeyenler için PFAS veya tam adıyla Per- ve Polifloroalkil maddeler, çevrede bozulmadıkları için birçok doğal ekosistemde, içme sularında ve insan vücudunda birikmesiyle sağlık ve çevre kirliliği açısından büyük bir risk taşıyor. Söz konusu maddeler, bu özelliği nedeniyle "sonsuz kimyasallar" olarak da adlandılıyor.

Sonsuz kimyasalların, kullanım alanı ise bir hayli geniş. Bu maddeler özellikle aşırı sıcaklık ve korozyona karşı dirençleri nedeniyle kozmetikten yapışmaz tavalara, uçaklardan rüzgar türbinlerine kadar birçok üründe kullanılıyor.Ancak bu durum yakında Avrupa Birliği Komisyonu sayesinde değişebilir.

AB Çevre Komiseri Jessika Roswall, insan sağlığı ve çevre için tüketici ürünlerinde kullanılan PFAS madellerinin yasaklanmasını ön gören yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini açıkladı. Danimarka, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç temsilcilerinin bu konu hakkında olası bir yasağı uzun bir desteklediği söyleniyor. Bu bağlamda AB'nin PFAS yasağı için yakında harekete geçeceği ve gelecek yıla kadar yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe sokacağı bildiriliyor.

Roswall'in sonsuz kimyasallar konusunda pek de haksız olmadığını söyleyebiliriz. Söz konusu madeler ile artan karaciğer hasarı, düşük doğum ağırlığı ve testis kanseri gibi sağlık sorunları arasındaki bağlantıyı gösteren birçok araştırma mevcut. Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de yakın zamanda sonsuz kimyasal kullanımı ile çevreyi kirleten birçok şirketin milyarlarca dolar para cezasına çarptırıldığına şahit olduk.

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