Çin Yasaklarından Sonra ABD Bitcoin Madenciliğinde Dünya Lideri

ABD Bitcoin madenciliğinde dünya lideri oldu. Kripto endüstrisinin devasa elektrik kullanımı, Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Joe Biden için garip bir sorun haline gelebilir.

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın Bitcoin madenciliğinin en büyük payını oluşturarak Çin'i geride bıraktı.

Rakamlar, Çin hükümeti tarafından Mayıs ayı sonlarında başlatılan ve sektörü harap eden ve madencilerin üretim tesislerini kapatmasına veya denizaşırı ülkelere taşınmasına neden olan Bitcoin ticareti ve madenciliği üzerindeki baskının etkisini gösteriyor.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nden alınan verilere göre, Çin'in "hash oranı" olarak bilinen küresel Btcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı Mayıs'taki %44'ten Temmuz'da sıfıra kadar düştü. Çin'in payı 2019'da ise %75 seviyesindeydi.

Bu süreç lojistik zorluklarla dolu olsa da, madencilik teçhizatı üreticilerinin dikkatlerini Kuzey Amerika ve Orta Asya'ya kaydırması ve daha büyük Çinli madencilerin de hareket etmesi ile başka yerlerdeki madenciler boşluğu doldurdu.

Sonuç olarak veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibarıyla küresel hash oranının yaklaşık %35,4'ünü oluşturduğunu gösteriyor. ABD'nin hemen arkasında ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya yer alıyor.

ABD Bitcoin Madenciliğinde Dünya Lideri Oldu

Bitcoin, yoğun elektrik kullanan bir süreçte karmaşık matematiksel bulmacaları çözmek için rekabet eden, genellikle dünyanın farklı yerlerindeki veri merkezlerinde bulunan yüksek güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturulur.

Ancak endüstri oyuncuları son zamanlarda yara almaya devam ediyor.

ABD'de endüstrinin genişlemesi ve devasa elektrik kullanımı nedeniyle önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Başkan Joe Biden için garip bir soru ortaya çıkarabilir.

Rusya'nın düşük enerji maliyetleri ve serin iklimi, bazı şirketlerin fazla elektrik kullanmasını bu yılın başlarında Bitcoin'in yükselen fiyatlarından faydalanmasını sağladı, ancak yasadışı madencilikle ilgili endişeler artıyor.

Rusya'nın Irkutsk bölgesi valisi Igor Kobzev, Eylül ayı sonlarında Moskova'da hükümete gönderdiği bir açıklamada, yeraltı kripto para madenciliğini suçlayarak enerji tarifelerinin "çığ gibi büyümesine" işaret etti.

Kobzev açıklamasında "Artan Bitcoin faaliyetleri, Çin makamları tarafından getirilen madencilik yasağı ve önemli miktarda ekipmanın Irkutsk bölgesine taşınmasıyla daha da kötüleşiyor" dedi.