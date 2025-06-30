ABD Büyükelçisi Açıkladı: Türkiye F-35 Alabilir!

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki F-35 gerginliği devam ediyor. Bu noktada her iki taraftandan da hem sert hem de ılımlı açıklamalar geldi. Ancak konu tam olarak bir çözüme bağlanmadı. Son olarak ABD Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD ile Türkiye Arasındaki F-35 Krizi Çözülüyor mu? İşte Yıl Sonu Beklentisi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gündemde olan F-35 krizine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Barrack’a göre Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla başlayan anlaşmazlık 2024 yılının sonuna kadar çözüme kavuşabilir.

Açıklama son dönemde Ankara ve Washington arasında artan diplomatik trafik ve savunma iş birliği sinyalleriyle birlikte değerlendirildiğinde iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor. Türkiye F-35 programına başlangıçta aktif bir üretici ve alıcı ortak olarak dahil olmuştu. Yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ödeme yapan Türkiye aynı zamanda programın çeşitli parçalarının üretiminden de sorumluydu.

Ancak 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıyla birlikte Türkiye programdan çıkarıldı. ABD yönetimi bu durumu "güvenlik riski" olarak nitelendirmiş ve Türkiye’ye yönelik CAATSA kapsamındaki yaptırımları devreye sokmuştu. Aradan geçen yıllarda Türkiye F-35 yerine alternatif platformları gündeme aldı. Milli Muharip Uçak KAAN projesi hızlandırılırken ABD ile F-16 modernizasyonu ve yeni nesil F-16 Blok 70 alımları gibi başka savunma başlıkları ön plana çıktı.

Ancak Türkiye daha önce programa yaptığı ödemeleri ve üretici ortak konumunu gerekçe göstererek F-35 meselesinin yeniden müzakere edilmesini talep etmeyi sürdürdü. Tom Barrack’ın yaptığı son açıklamada bu sürecin yeniden masaya yatırıldığına işaret eden ifadeler yer aldı. Büyükelçi iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin normalleşmeye başladığını CAATSA yaptırımlarının esnetilmesine yönelik eğilimin arttığını ve F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Öte yandan Türkiye S-400 sistemlerinin artık tartışmaya kapalı bir konu olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda “geri adım atmayacağız” vurgusu dikkat çekmişti. Bu nedenle ABD tarafının bu konuda esneklik gösterip göstermeyeceği sürecin nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.

Eğer süreç beklendiği gibi ilerlerse Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ya da yaptığı ödemelere karşılık başka bir savunma paketi alması gibi olasılıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda Türkiye'nin hava gücünü yeniden yapılandırma sürecinde F-35 gibi beşinci nesil bir platformun yer alması bölgedeki stratejik dengeleri de etkileyebilir. Geçmişte yaşanan gerginliklere rağmen ABD ve Türkiye arasındaki bu potansiyel normalleşme adımı hem NATO içi iş birliğini hem de savunma sanayii entegrasyonunu doğrudan etkileyecek boyutta bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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