Google Köşeye Sıkıştı: Bakanlık Chrome'u Satmak İstiyor!

Markalar arası rekabet anlaşmaları pek çok sektörde yaygın olarak yapılmaktadır. Zira hükümetler eşitlik ilkeleri etiğinde hiçbir sektör bünyesinde tekelleşmenin yaşanmasını istemez. Google'da son dönemlerinde buna benzer davalar ile boğuşmakta. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'da konuyla ilgili olarak Google'a yeni önerisinde bulundu. ABD Adalet Bakanlığı "Chrome'u satın kurtulun" minvalinde bir açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD Adalet Bakanlığından Google'a "Chrome'u Satın" Çağrısı!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan Google için antitröst davaları adına yeni bir öneri geldi. Son dönemlerde buna benzer davalar ile boğuşan Google için arama motorunu öne çıkarmak adına iş ortaklarına ödeme yapmayı bırakması hususunda uyarılarda bulunulmuştu. Ancak Google pazarlama stratejisinden vazgeçmedi ve iş ortaklarıyla birlikte yolunda yürümeye kararlı olduğunu bildirdi.

Fakat rekabet kurulu ve rekabet anlaşmaları gereğince bu doğru bir strateji değil. Bu sebeple ABD Adalet Bakanlığı Google'a "arama motorunu öne çıkarmak için iş ortaklarına ödeme yapmayı bırakın ve Chrome tarayıcısını elden çıkarın" uyarısını yeniledi. Cuma günü yayınlanan kararın içeriğine baktığımızdaysa Google'ın, Chrome'u davacılar tarafından tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak onaylanan bir alıcıya, mahkeme ve davacıların uygun bulduğu şartlar çerçevesinde hızlı ve eksiksiz bir şekilde devretmesi gerekiyor.

Google tarafındaysa karara tepkiler var ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bu noktada şirketin gelen talimata uyacağından ziyade karşı bir dava açması beklendiğini bildirelim. Ancak konunun detaylı süreçlerini ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki sizce Google bu noktada haksız mı? Chrome tarayıcısı ile birlikte rekabet ortamını ortadan kaldırdı mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...