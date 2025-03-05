ABD'den Korkutan Teknoloji: İnsansız Savaş Gemisi Denize İndirildi!

Günümüz teknolojisi, hemen hemen hepimizin günlük hayatını olumlu yönde iyileştirmesinin yanı sıra ülkelerin savunma sanayi ve savaş endüstrilerinde tedirgin edecek boyutlarda gelişmesine de yardımcı oluyor. Bu durumun son büyük örneği, ABD'nin kısa bir süre önce dev bir insansız savaş gemisi geliştirdiğini duyurması oldu.

ABD Savunma Sanayi Ajansı DARPA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada USX-1 Defiant isimli yeni insansız otonom savaş gemisine ait ilk prototipin denize indirildiğini duyurdu.

Yeni Otonom Savaş Gemisi, Uzun Süreli Operasyonlar İçin Geliştirildi

Aktarılanlara göre ABD'nin yeni savaş harikası, tamamen otonom olarak uzun süreli deniz operasyonlarını yerine getirmek için tasarlandı. İnsansız savaş gemisi, normal gemilerin aksine insan mürettebat için özel yaşam alanlarına, destek sistemlerine ve güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymuyor. Bu sayede geminin daha az maliyetli olması ve daha kompakt bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki ve 240 ton ağırlığında olduğu söylenen USX-1 Defiant, otonom olarak hareket etmesinin yanı sıra üst düzey bir hidro-dinamik dengeye ev sahipliği yapıyor. Böylece zorlu hava ve deniz şartlarına karşı dayanıklı olan gemi, bünyesinde barındığı gelişmiş gizlilik teknolojileriyle düşman radarlarına yakalanmıyor.

Öte yandan DARPA, geliştirilen yeni savaş gemisini şimdiye kadar büyük oranda gizli tutmayı başardı. Bu nedenle USX-1 Defiant ile ilgili bildiklerimiz hala çok sınırlı. Aracın tam olarak nasıl otonom hareket ettiği, yakıt ve motor sisteminin nasıl insana ihtiyaç duymadığı gibi konular hala belirsizliğini koruyor. 2025'in bahar aylarında kapsamlı testlere sokulması beklenen gemi ile ilgili yakında daha çok bilgi edinmeyi umuyoruz.

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