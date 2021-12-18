ABD, DJI Dahil 7 Çinli Üreticiyi Kara Liste'ye Aldı

ABD, DJI'ı Kara Liste'ye aldığını açıkladı. Çinli drone üreticisi DJI, ABD'nin Çin'in Müslüman Uygur azınlığına yönelik muamelesi nedeniyle şirketlere karşı yeni bir ekonomik yaptırım turunda hedeflenen en yüksek profilli şirket oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, drone üreticisi DJI ve diğer yedi Çinli şirketi bir yatırım kara listesine ekleyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki işletmeler üzerinde daha da fazla baskı yarattı.

ABD Hazine Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan'daki Uygur Müslümanlarına ve diğer etnik ve dini azınlıklara karşı insan hakları ihlallerini kolaylaştırmadaki rolleri nedeniyle firmalara yatırım kısıtlamaları getirdiğini duyurdu.

Sonuç olarak, Amerikalı yatırımcıların şirketlerin hisselerini alıp satmaları yasaklanacak.

ABD Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, "Bugünkü eylem, Çin'in savunma ve gözetleme teknolojisi sektörlerindeki özel firmaların, hükümetin etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini bastırma çabalarıyla nasıl aktif bir şekilde işbirliği yaptığını gösteriyor." dedi.

Ancak ABD Hazine Bakanlığı, ABD finans sisteminin ve Amerikalı yatırımcıların bu faaliyetleri desteklememesini sağlama taahhüdünü sürdürecek.

ABD, DJI'ı Kara Liste'ye aldığını açıkladı

Haber, bu hafta başlarında Financial Times tarafından bildirildikten sonra resmi olarak bekleniyordu.

DJI ve diğer yedi şirket zaten ABD varlık listesinde yer alıyordu, şimdi ise özel bir lisans olmadan ABD ürünlerini satın almaları veya Amerikan teknolojisini ithal etmeleri yasaklandı.

Çin'in askeri amaçlarla ve insan hakları ihlalleri iddiasıyla ABD teknolojilerini kullanmasını sınırlamak amacıyla Perşembe günü ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzinelerce Çinli şirket ve kuruluş, bu ihracat listesine eklendi.

Perşembe günkü duyurular, Hazine'nin iki Çinli politikacıya ve bir Çinli yapay zeka firması SenseTime'a karşı benzer ekonomik yaptırımları tokatlamasından bir hafta sonra geldi.

Drone üreticisi, ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde yorum yapmayı reddetti. Sadece "kara listeye alınmayı haklı gösterecek hiçbir şey yapmadığını" söylediği önceki bir açıklamaya atıfta bulundu.

DJI ayrıca paylaştığı yorumda "müşterilerine, ortaklarına ve tedarikçilerine daha adil davranılmasını sağlamak için diğer seçenekleri değerlendirdiğini" de ekledi.

Washington'un son kısıtlaması, özel olarak tutulan ve merkezi Shenzhen'de bulunan yeni başlayan drone üreticisi için finansman sorunları yaratabilir.