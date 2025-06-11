ABD Donanması Büyük Gücünü Hurdaya Çıkartıyor! Peki Neden?
Amerika Birleşik Devletleri 51 yıllık savaş gemisini emekliye ayırıyor. Peki bu hamle neden yapıldı? İşte konuyla ilgili detaylar...
Amerika Birleşik Devletleri askeri gücü noktasında yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak ilk uçak gemisini hurdaya çıkartacağını bildiren ABD yeni askeri araçlar için envanter içerisinde yer açıyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Yeni uçak gemisi hangi özelliklere sahip? İşte konuyla ilgili detaylar...
Nükleer Güçle Çalışan İlk Uçak Gemisinin Sonu Geldi
Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarihe geçen bir deniz aracını hizmet dışı bırakma kararı aldı. Nükleer güçle çalışan ilk uçak gemisi olma unvanını taşıyan USS Enterprise (CVN-65) resmen söküme gidiyor. Bu tarihi geminin demirle vedası için tam 536 milyon dolarlık bir söküm sözleşmesi imzalandı.
Sürecin titiz bir planlama çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor. 1961 yılında göreve başlayan ve 51 yıl ABD’nin askeri simgelerinden biri olan USS Enterprise bugüne kadar birçok çatışma bölgesinde aktif rol aldı. Vietnam Savaşı’ndan, Soğuk Savaş’tan Körfez operasyonlarına kadar pek çok görevde yer alan gemi 2012’de son görevini tamamlayarak emekliye ayrılmıştı.
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Ancak nükleer reaktörleri nedeniyle söküm işlemi ertelenmişti. Geminin sökülmesi sıradan bir işlem değil. Nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin güvenli şekilde parçalanması özel altyapı ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle süreç Washington eyaletinde bulunan özel tersanelerde çevresel güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülecek.
Bu operasyon aynı zamanda nükleer donanmanın gelecekteki dönüşüm süreçlerine de model olacak. USS Enterprise’ın ardından 1975 yılında göreve başlayan USS Nimitz için de benzer bir kader yaklaşıyor. 2026 yılında emekliye ayrılması planlanan Nimitz ile birlikte ABD Donanması daha modern ve dijital donanımlı uçak gemilerine yönelmiş olacak.
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Bu da ABD’nin askeri stratejisinde teknoloji ve operasyonel verimliliğe daha fazla ağırlık vereceğinin sinyalini veriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...