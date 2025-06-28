ABD F-35'ten Vazgeçiyor! Trump'tan Beklenmedik İHA Hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri bütçe konusunda yeni bir döneme girdi. Devlet başkanı Trump, ABD bütçelerinde önemli değişiklikler yaptı. Bu noktada en dikkat çeken kalem ise savunma sanayi bütçesi oldu. Trump F-35 sevdasından vazgeçip insansız hava araçlarına yönelmeyi düşünüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

F-35 Sayısı Düşürüldü, İHA'lar Ön Plana Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump 2026 yılı için hazırladığı savunma bütçesi teklifini kongreye sundu. Toplam 892.6 milyar dolarlık bu teklif son yılların en dikkat çekici revizyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeni bütçede insanlı sistemlerin geri plana alınması, İHA ve uzun menzilli füze programlarına ayrılan kaynağın artırılması dikkat çekiyor.

Savunma sanayi uzmanları bu adımların ABD’nin savaş stratejisinde köklü bir dönüşümün habercisi olduğunu belirtiyor. Zira Trump yönetiminin teklifine göre ABD Hava Kuvvetleri'nin almayı planladığı F-35 savaş uçağı sayısı önceki yıl 68 olarak belirlenmişken bu yıl 47’ye indirildi.

Lockheed Martin üretimi bu uçaklar yıllardır Pentagon bütçesinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Sayının düşürülmesi insanlı hava araçlarından İHA sistemlerine yönelmenin somut göstergesi olarak yorumlandı. Bu noktada ABD kendi insansız hava araçlarını geliştirmeye devam ederken bir yandan da Türkiye gibi konuyla ilgili olarak uzmanlaşmış ülkelerden de insansız hava aracı almayı düşünebilir.

Yeni bütçede yalnızca İHA’lar değil uzun menzilli füze sistemleri de öncelik kazandı. Çin’e karşı Pasifik’te güç gösterisi amacıyla JASSM-ER ve LRASM gibi sistemlere yatırım sürüyor. Bu füzelerin Çin'in donanma gücüne karşı Amerikan caydırıcılığını artırması bekleniyor. Pentagon bu silahların sahada stratejik üstünlük sağlayacağını savunuyor.

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