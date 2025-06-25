TUSAŞ ANKA-3 Konya'da Düştü Mü? İşte Tüm Gerçekler!

Konya'da düşen ANKA-3 görüntüleri tartışma yarattı. Bahsi geçen görüntüler bir test uçuşu mu yoksa acil durum senaryosu canlandırması mı? Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan farklı bilgiler geldi. Peki olayın aslı ne? TUSAŞ ANKA-3 gerçekten düştü mü? İşte detaylar...

ANKA-3 Görüntüsü Tartışma Yarattı: Gerçek Düşüş mü, Test Senaryosu mu?

Oğuzhan Uygun tarafından Twitter üzerinde yapılan paylaşımda görülen ANKA-3 fotoğrafında iniş takımları yerine direkt olarak zemine oturmuş bir ANKA-3 yer alıyor. Bahsi geçen görüntüler Konya'da bir TUSAŞ ANKA-3 modelinin düştüğü yönünde tartışmalar çıkardı. Ancak olayın aslı daha farklıydı.

Görüntü, ANKA-3'ün düşmekten çok, sert iniş gerçekleştirdiği izlenimini veriyor. pic.twitter.com/2MGFztd48G — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) June 25, 2025

Oğuzhan Uygun tarafından yapılan paylaşımda da uçağın sert bir şekilde iniş gerçekleştirdiği belirtilirken SavunmaSanayiST tarafından yapılan habere göre bahsi geçen iniş TUSAŞ ANKA-3'ün, Konya'da gerçekleştirilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılan uçaklardan biri olduğu ve kontrollü bir şekilde acil iniş yaptığı bildirildi.

ANKA III’lerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümüne özel uçuş! 🇹🇷



Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III gökyüzüne havalandı.



Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri… pic.twitter.com/nAenfAjA08 — Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) March 18, 2025

Yani uçak düşmedi veya başka herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yapılan kontrollü acil inişle birlikte uçağın iniş takımları zarar gördü. Bahsi geçen fotoğrafta da bu sebeple zemine oturmuş bir şekilde görüntülendi. Bahsi geçen uçağın uçar halde olan ANKA-3 prototiplerden biri olduğu bildirildi.

4 Temmuz'a kadar sürecek olan Anadolu Kartalı tatbikatında aktif olarak yerli ve milli insansız hava araçlarının da yer aldığı bu şekilde bir kez daha gösterilmiş oldu. Yaşanan olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Uçağın genel bütünlüğünde bir hasar oluşmazken sadece iniş takımları zarar gördü.

TUSAŞ ANKA-3 Teknik Özellikleri!

Performans:

Menzil: 10.000 km (yakıt ikmali ile).

Maksimum Hız: 0.7 Mach (~850 km/s).

Servis Tavanı: 40.000 feet (12.000 metre).

Havada Kalış Süresi: 10+ saat.

Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg.

Boyutlar:

Kanat Açıklığı: 18 metre.

Uzunluk: 12 metre.

Yükseklik: 3 metre.

Motor:

Motor Türü: Turbofan.

Motor Sayısı: 1 adet.

İtki Gücü: 4.500 lbf (~20 kN).

Avionik ve Sensörler:

EO/IR Sistem: Yüksek çözünürlüklü kamera, termal görüntüleme, lazer işaretleyici.

SAR Radar: Hareketli hedef tespiti (GMTI), haritalama.

Elektronik Harp (EW): Radar uyarı, elektronik karıştırma.

Veri Bağlantısı: Güvenli, şifreli, uydu bağlantılı (SATCOM).

Silah Sistemleri: