ABD ile Huawei Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Huawei'nin İşlemcisi Küçümsendi!

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yapmış olduğu yeni bir açıklamada yaptırım uygulanan Çinli Huawei şirketinin Mate 60 Pro telefonuna güç veren işlemcisinin ABD'nin ürettiği işlemciler kadar gelişmiş olmadığını söyledi.

Raimondo, ABD'nin ürettiği işlemcilerin Huawei'nin işlemcilerinden daha iyi olmasını ABD'nin Huawei'ye yaptığı sevkiyat kısıtlamasına dayandırıyor.

2019'dan bu yana ticaret kısıtlama listesinde olan Huawei, geçtiğimiz Ağustos ayında alışılagelmişin üstünde bir başarı getiren yeni bir telefon ile geldiğinde sektörü ve ABD hükûmetini şaşırtmıştı. Huawei Mate 60 Pro ise ABD'nin Çinli şirkete bunca yaptırımına ve engellemeye yönelik devam eden çabalarına rağmen Çin'in teknolojik dirilişinin bir sembolü olarak görüldü.

ABD ile Huawei Arasında Ne Olmuştu?

Washington, Çin'in askerî yeteneklerini güçlendirmek için kullanılacağı endişesiyle Pekin'i gelişmiş yarı iletken işlemcilerinden ve bunları yapmak için gereken araçlardan mahrum bırakmak için yıllardır süren bir çabaya kilitlenmiş durumda. Bu teknoloji savaşının bir sembolü olan Huawei, casusluk yapabileceği endişesiyle 2019'da ticaret kısıtlaması olan markalar arasına eklenmişti ve o gün bugündür ülke genelinde Huawei ürünleri bulunmuyor ve her açıdan baskılama uygulanıyor.

Yine de Intel gibi markaların ABD pazarında yer alıyor olması sayesinde Huawei'nin bu ay Intel işlemciyle çalışan ilk yapay zekâ özellikli dizüstü bilgisayarını tanıtması gerilimi daha da artırdı. Huawei'nin son telefonuyla elde ettiği başarıyı ve Çin'in şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş işlemcinin arkasındaki ayrıntıları öğrenmek için Biden yönetimi inceleme bile açmıştı ancak incelemeye ilişkin ayrıntılar yetersiz kaldı.

Görünüşe göre iki ülke arasındaki gerilim ve Huawei'ye kadar uzanan engelleme çabaları bir süre daha devam edecek.

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