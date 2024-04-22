Huawei'den iPhone Dahil Hiçbir Telefonda Olmayan Özellik!

ABD ambargosu nedeniyle kolları bağlı bir şekilde yenilikler yapmaya devam eden Huawei geçtiğimiz günlerde 2024 yılının ilk amiral gemisi serisi olan Pura 70 serisini duyurdu. Huawei'nin bu yeni telefonlarında dünyada ilk olan bir özellik bulunuyor.

Uydu bağlantısı denildiğinde ilk akla gelen iPhone 14 serisi olsa da, 7 Eylül 2022 tarihinde yani iPhone'lardan bir gün önce tanıtılan Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro modelleri uydu üzerinden mesaj gönderimi ve BeiDou uydu ağını baz alan navigasyonla kullanıcı karşısına çıktı.

Huawei Pura 70 Uydudan Fotoğraf Gönderebiliyor!

P serisini sonlandırarak Pura serisine geçiş yapan Huawei isim değişikliği yaptı fakat strateji değiştirmedi. Yeni amiral gemilerinde de ilk önceliği kamera olan teknoloji devi, iPhone dahil hiçbir telefonda bulunmayan uydu üzerinden fotoğraf paylaşımını kullanıma sundu.

Tabii söz konusu uydu bağlantısı olduğu için sınırlı bir bant genişliği ile karşı karşıyayız. Bu nedenle fotoğraflar aşırı derecede sıkıştırılıyor ve orjinaline kıyasla oldukça düşük bir kalite ile karşı tarafa ulaşıyor.

Huawei'nin bu özelliği kullanıma sunma amacı, acil bir durumda telefon çekmiyorken bulunduğunuz ortama veya kendinize ait görüntüleri uydu üzerinden iletebilmenizi sağlamak. Bunun için hem gönderen tarafta hem de alıcı telefonda Changlian uygulamasının yüklü olması gerekiyor.