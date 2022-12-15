ABD'li Hükümet Çalışanlarının TikTok Kullanması Yasaklanıyor

ABD'nin Çin'e karşı açtığı teknoloji savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Başta TikTok ve Huawei olmak üzere Çinli birçok firma, veri sızıntısı ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri iddiasıyla ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. Senatodan geçen yeni yasayla birlikte hükümet yetkililerin TikTok kullanması tamamen yasaklanacak.

Donald Trump yönetiminden beri istikrarlı bir şekilde devam eden Çin karşıtlığı, "Hükümet Cihazlarında TikTok'a Hayır Yasası" ile resmiyete dökülmüş durumda. Genel Kurula sunulan yasa teklifi, fire oy vermeden kabul edildi. Artık söz ABD Başkanı Joe Biden'da.

TikTok Ulusal Güvenlik Endişesi Nedeniyle Yasaklandı

Kararın alınmasındaki en büyük etken, TikTok uygulamasının sahibi ByteDance'in açıklamalarının aksine sürekli olarak Amerikan halkının verilerini topladığı iddiaları olarak görünüyor. ABD'nin hükümet yetkililerinin telefonlarından sızdırılabilecek herhangi bir bilginin Çin tarafından aleyhte kullanılmasını istemeyen senato, radikal bir karara imza attı.

Yasa, Joe Biden'ın masasında imza alırsa resmileşecek. Yürürlüğe girmesinin ardından ise hiçbir hükümet yetkilisi, telefonlarına TikTok indiremeyecek. Bu yasa değişikliği ABD halkının TikTok kullanmasına engel değil. Ancak hükümetin TikTok'u bir tehdit olarak görmesi, ABD halkının TikTok'tan uzaklaşmasına neden olabilir.