Trump Yönetiminden NASA'ya Soğuk Duş: Bütçede Dev Kesinti Yolda!

Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren pek çok yeni kararnameye imza atan Donald Trump'ın, yakında gözünü NASA'ya çevireceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre, bugüne kadar astronomik derecede büyük yıllık bütçesi nedeniyle gündeme gelen uzay ajansının kaynakları büyük oranda azaltılacak.

ABD hükümetinin NASA'nın bütçesinde büyük bir tasarrufa gideceği aynı zamanda uzaj ajansının gelecekteki projelerini de buna göre şekillendireceği bildiriliyor. Buna göre NASA, yeni kaynaklarıyla ilk başta Ay'ı daha sonrasında Mars'ı hedefleyecek.

NASA'nın Bütçesinden 6 Milyar Dolar Kesilecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi internet sitesinde paylaşılan yeni bütçe taslağına göre, uzay ajansının yıllık bütçesi 6 milyar dolar kadar azalacak. Bu da geçtiğimiz yıl 24,87 milyar dolarlık yıllık kaynaktan yaklaşık olarak yüzde 25 oranında tasarruf edileceği anlamına geliyor.

Gelen bilgilere göre, NASA bütçedeki büyük azalmaya rağmen uzay çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Uzay ajansı, yeni yıllık bütçesinden 7 milyar dolar kadarını güncel Ay projelerine ayıracak. Yaklaşık olarak 1 milyar dolar ise Mars'a yönelik projelere kaynak olacak. Bu doğrultuda ilk hedef Ay'a geri dönüş olurken, daha sonrasında Mars'a seyahat etmek amaçlanacak.

ABD hükümetinde görev alan Elon Musk veuzay şirketi SpaceX'in görüşleriyle şekillendiği söylenen bu yeni hedeflerin ışığında, uzay ajansının devam eden pek çok projesi de rafa kaldırılmak zorunda olacak. SLS roket sistemi, Orion uzay aracı ve Ay yörüngesine kurulması planlanan Gateway uzay istasyonu gibi pek çok projenin ya iptal edileceği ya da erteleneceği söyleniyor.

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