ABD Ordusu'nun Gizli Uzay Mekiği 434 Gün Sonra Dünyaya Döndü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay yarışı merakı herkes tarafından bilinir. Bu konuda araştırmalarına devam eden Amerika, gizli uzay mekikleri ve uzay programları ile sürekli gündeme gelmiştir. Bunun yanında 7 Mart Cuma günü yani dün 434 gün sonra iniş yapan bir uzay mekiği dünya basınının gündemine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na ait olan bu "gizli" mekik ve detayları haberimizde...

434 Günde Devr-i Alem! ABD'nin Çok Gizli Uzay Gemisi!

ABD'nin meşhur gizli uzay gemisi geçtiğimiz Aralık 2023'te gizli bir görev için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldı. SpaceX tarafından fırlatılan X-37B modelli uzay gemisi herhangi bir canlı veya insan taşımıyordu. Ancak gemi içerisinde değeri yüksek askeri deneyler bulunmaktaydı. Tüm bu deneyler ve dünya etrafındaki keşif uçuşuyla birliklte toplamda 434 gün uzayda kalan araç dün iniş yaptı.

Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne şafak vakti inen aracın başarılı bir şekilde iniş yaptığı uzun bir süre boyunca açıklanmadı. Araçla ilgili gelen görseller ise sadece uzaktan çekilmiş pist üzerindeki fotoğraflardı. Kısacası ABD bu konuda titiz bir çalışma sergileyerek aracın görev süreciyle ilgili olan detayları gizli tutmak için çalışıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ise daha çok X-37B'nin uçuş performansıyla alakalı.

Program direktörü Yarbay Blaine Stewart yaptığı açıklamada, bunun "X-37B programında heyecan verici yeni bir bölüm" olduğunu söyledi. Zira Stewart, aracın atmosferik sürtünmeyi kullanarak yavaşlama ve yakıt tasarrufu sağlayarak yörüngeleri değiştirme yeteneğini başarıyla gösterdiğini bildirdi. Son olarak X-37B hakkında detaylı bir bilgi vermemiz gerekirse aslında araç Boeing tarafından üretilmiş bir uzay uçağı.

Bu araçlar tekrar tekrar kullanıma izin vermesi sayesinde oldukça seviliyor. İlk olarak 2010 yılında üretilen ve ardından toplamda 908 günü uzayda geçiren bu araçlar uzay teknolojilerinin gelişmesi ve uzayda yaşam konusundaki transfer hizmetlerinde sıkça kullanılacak gibi gözüküyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...