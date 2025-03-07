Bugünlerde Kafanıza Roket Parçası Düşebilir: İnfilak Etti!

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX'e ait roket geçtiğimiz günlerde infilak etti. Uzaya çıkışını başarılı şekilde tamamlayan uzay aracı uzayda bir nedenden ötürü infilak etti ve görev başarısız oldu. Konuyla ilgili yetkili merciler bazı açıklamalarda bulundu. Bunlar arasında "kafanıza dikkat edin" minvalinde bir açıklama da yapıldı. İşte SpaceX'in infilak eden roketi ve başarısızlıkla sonuçlanan görevle ilgili detaylar...

SpaceX'in Roketi Uzayda İnfilak Etti!

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi Spacex'e ait bir roket geçtiğimiz perşembe günü Teksas'tan fırlatıldı. İçerisinde mürettebat bulunmayan roket uzay üzerinde çeşitli araştırmalar yapmak üzere görevlendirilmişti. Başarılı bir kalkışın ardından uzay sınırlarına giriş yapan roket bir anda infilak etti. Konuyla ilgili olarak şirketten yetkili isimler çeşitli açıklamalarda bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalar ile mürettebatsız geminin uzaya çıkışı sırasında "ani ve planlanmamış bir parçalanma" yaşadığını ve yerle bağlantısını kaybettiğini doğruladı. Devamında ise şirket yetkilileri infilak eden roketin parçaları hakkında bir uyarı geçti. Zira bazı parçalar atmosfere girişte yanarak etkisiz hale gelse de bu yanma olayından sağ çıkacak bazı parçalar da olacaktır. Bu parçaların yeryüzüne ulaşıp birilerinin kafasına düşme ihtimali oldukça yüksek.

Konuyla ilgili en dikkat çekici nokta ise SpaceX Starship'in şimdiye kadar yapılmış en büyük roketi olmuş olması. İnfilak olayı ardından herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi ancak Karayip Denizi ada ülkelerinden gelen görüntüler gökyüzünden ateşli enkazların yağdığını gösteriyor. Ayrıca roketin yapılan 8. testi olduğu ve ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandığını da bildirmemiz gerekiyor.

Yaşanan olayın ardından yapılan son açıklamalarda ise SpaceX şirketinin bu tarz ani durumlar için gerekli acil durum planlarının hazır olduğunu konuyla ilgili olarak çalışmaların yapılmaya devam edildiğini ve sorunla alakalı çözümün en kısa sürede bulunacağını bildirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.