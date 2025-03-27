ABD'de Avrupa Otomobillerinin Satışı Düşecek: Ek Vergiler Geliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir ek vergi tartışmaları yaşanıyor. Zira Trump'ın seçilmesiyle birlikte başa gelen yeni hükümet ülke içerisindeki ekonomik dengeleri ve yerli markaların korunması noktasında önlemler almak istiyordu. Bu kapsamda Trump ilk olarak yerli otomobil markalarını korumak adına ek vergi uygulamasını devreye soktu. Buna göre ABD'de satılacak olan Avrupa'da üretilmiş otomobiller ek vergiye tabi tutulacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Donald Trump Otomobilde Ek Yüzde 25 Vergi Kararını İmzaladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir ek vergi hususunda tartışmalar yaşanıyordu. Bu noktada pek çok kez toplanan senato bazı üretim kalemlerinde ek vergilendirmeler yapmayı planlıyordu. İlk etapta bu karar onaylanmış gibi masaya yatırılmıştı ancak devamında kararın onaylanmadığı bilgisi verilmişti. Bunun ardından pek çok kişi ek vergi düzenlemesinin rafa kalktığını düşünmüştü.

Ancak dün akşam saatlerinde gelen bilgiye göre karar rafa kalkmayı bırakın onay aldı. Donald Trump ani gelişen bir karar ile ek vergi yasasına onay verdi. Bu yeni yasa ile birlikte artık ABD'ye ithal edilen otomobillerde yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Yani Avrupa Birliği'nin Çinli markalar için aldığı ek vergi kararını ABD'de de Avrupa için almış oldu. Bu yeni kararla birlikte otomotiv endüstrisinde pek çok denge değişecek.

İlk olarak ABD pazarı oldukça büyük bir pazar ve Avrupalı üreticilerden birçoğu bu pazarda aktif olarak hizmet veriyor. Bunun yanında pek çok Amerikalı'da Avrupalı otomobilleri seviyor ve satın alıyor. Kısacası ortada gerçekten büyük ve canlı bir pazar var. Ancak yüzde 25'lik ek vergi ile Avrupalı üreticiler için pazarın kapanma olasılığı çok yüksek. Zira yüzde 25'lik kalem ABD için büyük bir oran anlamına gelmekte.

Trump bu konuda kendisi başta olduğu sürece karardan geri dönülmeyeceğini ve bu kararın ABD otomotiv endüstrisine büyük faydalar sağlayacağını bildiriyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?