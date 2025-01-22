ABD, Türkiye'nin de İmzaladığı Anlaşmadan Çekildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk göreve geldiğinde Türkiye'nin de imzaladığı Paris iklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Görevin Joe Biden tarafından devralınmasının ardından ABD yeniden anlaşmaya dahil olmuştu.

Trump, yemin töreninin ardından yeniden görevinin başına geçti. ABD Başkanı Trump'ın ilk adımlarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan yeniden çekmek oldu.

Trump, Biden'ın Kararlarını Tek Tek İptal Ediyor

Yeni başkanın ilk attığı adımlar, büyük bir çoğunlukla önceki yönetimin emirlerini iptal etmeyi kapsıyor. Biden'ın yapay zeka modellerindeki kusurların belirlenip düzeltilmesini amaçlayan kararnamesi de Trump tarafından iptal edilmişti.

Önceki yönetimin adımlarını birer birer iptal eden Trump şimdi de kendisinin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden dahil olmasını sağlayan Biden kararının geri çekilmesini sağladı.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmekte olan ülkelere iklim konusunda yardım etmekten ve 2035 yılına kadar emisyonları büyük ölçüde azaltmaktan vazgeçtiği anlamına geliyor. Trump'ın anlaşmadan çekilme nedenini Birleşik Milletler'e yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

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