One Piece Fortnite'a Geliyor, İlk Video Yayımlandı

Fortnite'ın resmi X hesabı, Fortnite One Piece iş birliğini 24 Ekim 2026'da paylaştığı 7 saniyelik videoyla resmileştirdi. Hasır Şapka Korsanları'nın gemisi Going Merry'yi gösteren video, oyunun 1 Kasım 2026'da başlayacak Treasure Hunters mini sezonundan 1 hafta önce geldi. Epic Games gelecek karakterleri ve fiyatları duyurmadı.

Fortnite Videoda Neler Gösterdi?

Fortnite'ın resmi X hesabı videoyu Türkiye saatiyle 21.02'de, metni 3 hasır şapka simgesinden oluşan bir gönderiyle yayımladı. Aynı video 1 dakika sonra Fortnite'ın resmi YouTube kanalına da Shorts olarak yüklendi. Polygon'a göre Epic Games oyun içinde 21.00'de bir duyuru yapacağını önceden haber vermişti. Hotspawn ile Epicflix, bu saatte oyundaki korsan sandığının açıldığını ve videonun oyuncuların ekranında oynadığını yazıyor.

Videoda dolunaylı ve bulutlu bir gökyüzünde sisin içinden koç başı figürlü bir gemi çıkıyor. Hasır Şapka Korsanları'nın ilk gemisi Going Merry'yi gösteren video, FORTNITE | ONE PIECE logosuyla bitiyor. Karakter, kostüm ya da oynanış görüntüsü içermeyen videonun son karesindeki telif satırında Epic Games'in yanında Eiichiro Oda, Shueisha ve Toei Animation adları var.

Toei Animation adı, iş birliğinin Netflix'teki canlı aksiyon diziyi değil anime uyarlamasını temel aldığına işaret ediyor. Polygon, Eurogamer.de ve GuruGamer da gemideki koç başı figürünün animedeki tasarıma uyduğunu belirtiyor. 2. sezon fragmanı yayımlanan One Piece dizisinin yapımcısı Netflix ise bu telif satırında geçmiyor.

One Piece İçeriği Ne Zaman Gelecek?

Fortnite'ın resmi hesapları, aynı gün yayımladığı ayrı bir videoyla "Treasure Hunters – The Greatest Adventure of All Time" adlı mini sezonu tanıttı ve videoya "11.1" tarihini ekledi. Bölüm 7 Sezon 4'ü oluşturan Override'ın ardından gelecek mini sezon, 8. bölüme geçişe kadar sürecek. Polygon ve Eurogamer.de bu dönemin yaklaşık 1 ay sürmesini bekliyor, Epic Games bitiş tarihini vermedi.

Epic Games, One Piece içeriğinin mini sezonun ilk günü mü, yoksa ilerleyen günlerde mi geleceğini açıklamadı. Oyun içi haber akışında birden fazla korsan tayfasının bayrağını gösteren şirketin planında One Piece bu tayfalardan biri olarak görünüyor. İçeriğin Item Shop'ta satılacağı ya da Battle Pass'e gireceği de belli değil, güncellemenin bakım saati de bilinmiyor.

Hangi Karakterler Gelecek?

Epic Games, Fortnite'a gelecek One Piece karakterlerini açıklamadı ve videoda hiçbir karakter görünmüyor. Fortnite'ın resmi hesabı Ekim 2026'nın başında One Piece ve Chainsaw Man karakterlerinin sıra beklediği bir hayran görseline "A84" numaralı bir sıra fişiyle karşılık vermişti. Hayranları heyecanlandıran bu paylaşımın One Piece tarafı resmileşti, Chainsaw Man için 25 Ekim 2026 itibarıyla resmi bir adım yok.

Eylül 2026'da ShiinaBR, SamLeakss ve SpushFNBR gibi veri madencileri, One Piece'in Kasım 2026'da başlayacak mini sezonla geleceğini öne sürmüştü. Resmi paylaşımlar iş birliğini ve mini sezonun tarihini doğruladı, One Piece içeriğinin o gün gelip gelmeyeceğini doğrulamadı. Sızıntı döneminde dolaşan ve Luffy, Zoro, Nami, Usopp ile Sanji'nin ilk dalgada geleceğini söyleyen karakter listesi de resmi değil. Game Rant'a göre karakterler güvenilir biçimde sızmadı, Epic Games de bu listeyi doğrulamadı.

Türkiye'deki Oyuncular Neyi Bekliyor?

Fortnite oyununu Türkiye'deki oyuncular PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Switch, Switch 2, iOS ve Android'de ücretsiz oynayabiliyor. Android'de Play Store'a geri dönen oyun Türkçe arayüz sunuyor, One Piece içeriğinin dil seçenekleri için ayrı bir bilgi yok. Bütün dünyada aynı anda gelecek içerik için Epic Games, Türkiye'ye özel bir tarih vermedi.

Epic Games, One Piece kostümlerinin kaç V-Papel'e satılacağını duyurmadı. Kostümleri almayı düşünen oyuncular, Türkiye'deki paket fiyatlarını Epic Games'in V-Papel'e yaptığı zammı anlatan haberimizde bulabilir. Bu paketler oyun içi para biriminin genel fiyatları, One Piece içeriği için belirlenmiş bir fiyat değil.

Editörün Yorumu

Epic Games'in 7 saniyelik bir gemi görüntüsüyle yetinmesi, bence One Piece'i tek başına bir etkinlik olarak değil, korsan temalı mini sezonun en güçlü kozu olarak sunacağına işaret ediyor. Hasır Şapkaların Battle Pass yerine Item Shop'ta satılması bana daha olası geliyor, bu yüzden kostümleri almak isteyenlerin V-Papel biriktirmesi mantıklı olur. Karakterler belli olmadan bütçe yapmak yine de tahminden öteye geçmiyor.