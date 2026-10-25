STALKER 2 2.1 Güncellemesinin Yenilikleri Erken Sızdı

Sony'nin bölgesel hesabı PlayStation Asia, 23 Ekim 2026'da X'te STALKER 2 2.1 güncellemesi için resmi görseli paylaştı. Görseldeki listeye göre The Zone Lookout adlı ücretsiz güncelleme, karakterlerin görünme mesafesini artırıp takım liderleriyle hızlı seyahat getirecek. Geliştirici GSC Game World'ün resmi kanallarında ise 25 Ekim 2026 itibarıyla bir yama notu yok.

PlayStation Asia'nın Gönderisinde Ne Vardı?

PlayStation Asia'nın Türkiye saatiyle 11.00'de attığı gönderi, STALKER 2: Heart of Chornobyl için hazırlanan ücretsiz 2.1 güncellemesini "çıktı" notuyla tanıtıyor ve oyunun PlayStation Store sayfasına bağlantı veriyor. Gönderiye eklenen görselde güncellemenin adı "The Zone Lookout" olarak geçiyor. Gönderi silinmedi, güncelleme ise o gün hiçbir platformda çıkmadı.

Oyuncuların r/stalker adlı Reddit topluluğuna taşıdığı gönderi, Insider Gaming ve Twisted Voxel gibi yabancı oyun sitelerinde habere dönüştü. Bu sitelerin haberlerine kaynaklık eden Reddit başlığında GSC Game World'ün topluluk yöneticisi, gönderinin erken atıldığını kabul etti. Stüdyonun Steam'deki haber sayfasında 2.1 için bir yama notu bulunmuyor.

2.1 Güncellemesinde Neler Var?

Görseldeki 4 maddenin ilki A-Life karakterlerinin görünme mesafesinin artırılması. A-Life, oyun dünyasındaki karakterleri ve canlıları oyuncunun görüş alanı dışında da takip edip kendi hedeflerine göre hareket ettiren simülasyon sistemi. Kalan 3 madde buna bağlı çatışma ve balistik ayarlarını, takım liderleriyle hızlı seyahati, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri kapsıyor. Yeni görüş mesafesinin değeri, değişen silahlar, hızlı seyahatin nasıl çalışacağı ve yamanın boyutu açıklanmadı.

Oyunu güncellemelerle büyütmeyi sürdüren GSC Game World, ücretsiz içerik planının ardından Ağustos 2026'da 2.0 "Back to the Zone" güncellemesini ve ücretli Cost of Hope genişlemesini yayımlamış, 2.0 ile oyuna dürbün de eklemişti. Insider Gaming ve GamingProMax, görüş mesafesindeki artışı dürbünlerle ilgili oyuncu şikâyetlerine bir yanıt olarak değerlendiriyor; GSC Game World bu yorumu doğrulamadı.

A-Life sistemi, stüdyonun yol haritasında yapay zekâ güncellemeleri sözü verdiği başlıklardan biriydi. 2.1, bu sisteme dokunan maddeyi listenin başına koyuyor.

2.1 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

GSC Game World kesin bir çıkış günü açıklamadı. Twisted Voxel'in alıntıladığı Reddit yorumunda topluluk yöneticisi, güncellemenin hazırlığının sürdüğünü ve tüm platformlarda bir sonraki hafta yayına girmesinin beklenebileceğini yazdı. Insider Gaming ve Techtroduce'un haberleri de aynı bilgiyi içeriyor, Techtroduce bu ifadeyi 26 Ekim 2026'da başlayan hafta olarak yorumluyor. Tek bir gayriresmî yoruma dayanan bu bilgiyi, stüdyo yama notlarını yayımlayana kadar kesin saymamak gerekiyor.

PlayStation Asia'nın gönderisinde 2.1, "Free Update", yani ücretsiz güncelleme olarak geçiyor. Ücretli bir ek paket olmayan güncelleme PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5'te oyuna sahip herkese ek ödeme olmadan gelecek.

STALKER 2 Türkiye'de Kaç TL'ye Satılıyor?

STALKER 2 Kasım 2024'te PC ve Xbox Series X|S'te, Kasım 2025'te de PlayStation 5'te çıktı. PlayStation Store Türkiye'de Standard sürüm 2.579 TL, Deluxe 3.449 TL, Cost of Hope genişlemesini ve Season Pass'i de içeren Ultimate sürüm 4.749 TL. Fiyatlar PS5 sürümü ön siparişe açıldığından beri değişmedi.

Türkçe arayüz ve altyazı sunan oyunun Türkçe seslendirmesi yok, tam seslendirme İngilizce ve Ukraynaca. PlayStation Store'da oyunun bir deneme sürümü de var. GSC Game World, 2.1 güncellemesi için Türkiye'ye özel bir tarih vermedi.

Editörün Yorumu

PlayStation'ın görseli kısa bir madde listesinden ibaret olsa da güncellemenin yönünü gösteriyor. Bence GSC Game World, 2.0'da eklediği dürbünü uzaktaki karakterleri görünür kılarak işe yarar hale getirmek istiyor; balistik ayarları da uzun menzilli çatışmaların öne çıkacağını düşündürüyor. Yine de daha uzaktan görünen karakterlerin konsollarda kare hızını nasıl etkileyeceği bilinmiyor, bu yüzden oyunu bırakanlara, dönmeden önce yama notlarını beklemelerini öneririm.