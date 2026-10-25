Elden Ring Filminin Bütçesi 200 Milyon Doları Bulabilir

Alex Garland'ın FromSoftware'in oyunundan uyarladığı Elden Ring filmi yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçesiyle A24'ün en pahalı yapımı olabilir. Bu rakamı The Wall Street Journal isimsiz kaynaklara dayanarak yazdı. A24, Bandai Namco ve FromSoftware bütçeyi doğrulamadı.

Elden Ring Filminin Bütçesi Ne Kadar?

The Wall Street Journal bu bilgiyi, A24'ün yükselişini ve büyük stüdyoların A24'ün modelini kopyalama çabasını anlatan geniş bir yazının içinde verdi. Gazetenin verdiği "yaklaşık 200 milyon dolar" ifadesi adı verilmeyen kaynaklara dayanıyor. GamesRadar bu tutara pazarlama giderlerinin dahil olmadığını yazıyor. Rakam, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 9 milyar 931 milyon TL'ye denk geliyor.

Filmin bütçesiyle ilgili ilk rakam Nisan 2026'da gündeme gelmişti. The Hollywood Reporter o tarihte isimsiz kaynaklara dayanarak bütçenin 100 milyon doları rahatça aştığını yazmıştı. Outputlag'e göre A24, The Wall Street Journal'ın verdiği yeni rakam hakkında yorum yapmadı.

A24'ün Önceki Filmleriyle Karşılaştırınca Ne Değişiyor?

A24'ün en pahalı filmi, yaklaşık 70 milyon dolarlık bütçesiyle 2025 yapımı Marty Supreme'di. 200 milyon dolarlık bir bütçe bu rekorun yaklaşık 3 katına denk geliyor. Garland'ın 50 milyon dolara mal olan 2024 yapımı Civil War filmi de çekildiği dönemde A24'ün en pahalı yapımıydı. Stüdyonun bütçe rekorunu yeniden Garland'ın bir filmi kırmış olacak.

ScreenRant bu ölçeği, bütçesinin 200 milyon dolar olduğu bildirilen Spider-Man: No Way Home ile karşılaştırıyor. GamesRadar da tutarın Marvel filmlerinin alışık olduğu bütçelere yaklaştığını yazıyor. A24'ün önceki rekorlarını taşıyan filmler 50 ile 70 milyon dolar arasında kaldığı için stüdyo ilk kez bu ölçekte bir yapımın arkasında duruyor.

Elden Ring Filminde Kimler Oynuyor, Film Ne Zaman Çıkıyor?

Bandai Namco, A24 ile ortak yürüttüğü projeyi Mayıs 2025'te yayımladığı resmi bültenle duyurdu. Filmin yönetmeni ve senaristi Alex Garland. FromSoftware'in başındaki Hidetaka Miyazaki, Haziran 2024'te güçlü bir ortakla Elden Ring filmine açık olduğunu söylemişti.

A24'ün 20 Nisan 2026'da duyurduğu kadroda Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Nick Offerman, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird ve Peter Serafinowicz var. Oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı bilinmiyor. Film 3 Mart 2028'de ABD'de sinemalara ve IMAX salonlarına gelecek.

Elden Ring Filmi Türkiye'de Vizyona Girecek mi?

Filmin Türkiye vizyon tarihi ve dağıtımcısı açıklanmadı. Garland'ın A24 ile çektiği ve fragmanıyla ABD vizyon tarihi Aralık 2023'te açıklanan Civil War, Türkiye'de "İç Savaş" adıyla 19 Nisan 2024'te vizyona girmişti. Bu emsal A24'ün büyük filmlerinin Türkiye sinemalarına ulaştığını gösterse de Elden Ring için Türkiye'ye dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Filmin uyarlandığı oyunun satışı, Bandai Namco'nun Mayıs 2025 bültenindeki resmi rakamla 30 milyon kopyayı aştı. Steam'de satılan Elden Ring Türkçe dil desteği sunmuyor. Filmi beklerken benzer bir dünyaya girmek isteyenler Elden Ring benzeri oyunlar listesine bakabilir.

Editörün Yorumu

Bence 200 milyon dolarlık bir filmin masrafını çıkarması için Elden Ring'i hiç açmamış izleyicinin de bilet alması gerekecek. 30 milyonu aşkın satan oyunun kitlesi büyük, ama bu ölçek Garland'ı Elden Ring'in ipuçlarıyla anlatılan hikâyesini herkesin kolayca izleyebileceği düz bir anlatıya çevirmeye zorlayabilir. Rakamı stüdyo doğrulamadığı için bu hesap bir varsayım olarak kalıyor; ilk fragman bu konuda daha çok şey söyleyecek.