ABD, Rusya'dan S-400 Alan Türkiye'yi F-35 Programından Çıkardı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması sebebiyle F-35 projesinden çıkarılacağı bildirildi.

ABD, İngiltere, Hollanda, Avustralya, İtalya, Norveç, İsrail, Japonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkenin oluşturduğu konsorsiyum tarafından üretilen yeni nesil savaş uçağı F-35, Türk bayrağı ile ilk uçuşunu geçtiğimiz yılın mayıs ayında gerçekleştirmişti.

ABD'nin Texas eyaletinde 2005 yılından beri yapımı devam eden uçağın tamamlanmasında Türkiye'nin çok büyük katkıları bulunuyor. Başından beri bu projenin ortakları arasında yer alan Türkiye, 1 milyar doların üzerinde bir yatırım kontratına sahip. F-35'in çok önemli bir bölümünü üreten ASELSAN ise programın kalbinde yer alıyor.

Buna rağmen, ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının gerekçe göstererek, F-35 savaş uçaklarının satışından vazgeçilmesini içeren kanun tasarısını Nisan 2018’de ABD Senatosu'na sunmuştu.

Türkiye, F-35 Projesinden Çıkartıldı

Anadolu Ajansı 'nın (AA) aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Rusya’dan S-400 savunma sistemini alan Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını açıkladı.

"ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye'nin program ortaklığını askıya alma ve Türkiye'yi programdan çıkaracak resmi süreci başlatma konusunda mutabıktır” diyen Lord, S-400'lerle F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağı konusunda Ankara ile birçok görüşme yaptıklarını, buna rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti

Türkiye’nin F-35 projesi kapsamında toplamda 900 civarında parça ürettiğini söyleyen Lord, söz konusu parçaların artık Türk firmalarından alınmayacağını kaydetti. Lord ayrıca, ABD’de F-35 eğitimi gören Türk pilotların da temmuz ayının sonuna kadar ülkeyi terk edeceklerini ifade etti.