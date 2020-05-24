Google ve Apple Yeni Ortaklıklara Yönelebilir

Dünyanın en büyük iki teknoloji devi olan Google ve Apple yeni ortaklıklara doğru yol alıyor diyebiliriz. Özellikle de Google tarafından Apple şirketine çok büyük bir destek veriliyor. İşte ikili arasında geçenlerin detayları.

Hem Google hem de Alphabet’in CEO görevini aktif olarak devam ettiren Sundar Pichai, Apple ile ilgili son derece olumlu konuştu. Ancak onun yaptığı açıklamalar olumlu konuşmanın çok daha ötesindeydi. Dünyanın en büyük iki teknoloji devini yakınlaştırma çabası olarak algılanabilecek açıklamalar, takdir edildi. Google uzun bir süredir Apple ile ortak çalışmalar yapmak istiyordu.

Google ve Apple ortak projelere sıcak bakıyor

Google şirketinin işletim sistemi olarak Android ile Apple firmasının işletim sistemi olan iOS arasında sürekli olarak büyük mücadele yaşanıyor. Özellikle de Google şirketi tarafından geliştirilen Android işletim sistemi, gizlilik ihlalleri nedeniyle Apple tarafından hep eleştiriliyordu.

Bu ikili, tartışmaları bir kenara bırakıp Koronavirüs süreci için ortak uygulama geliştirdi. Hem Android hemde iOS platformlarında kullanılan bu uygulama ile birlikte, kullanıcılara büyük hizmetler verildi. Böylece ikili arasında önemli bir yakınlaşma da başlamış oldu.

Google tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, Apple ile gerçekleşen ortak uygulamayı devam ettirmek istedikleri rahatlıkla söylenebilir. Özellikle de Google şirketi, işletim sistemlerinin ortak çalışabileceği alanlar bulmak istiyor. Ancak Apple gibi son derece gizlilik odaklı şirketlerin böyle bir şeye yanaşıp yanaşmayacağı, büyük soru işaretlerine sahip. Sizce ikili arasında geliştirilecek ortaklık ne tür katkılar sunulabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.