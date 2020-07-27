Uzay Savaşları Başlıyor Mu? Rusya İlk Ateşi Açmış Olabilir!

Herkesin çok yakından takip ettiği ve aslında gelecekte olmasını beklediği uzay savaşları, çok kısa bir süre içerisinde başlayabilir. İşte biraz da ürkütücü olan bu konuyla ilgili tüm detaylar.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama, herşeyin fitilini ateşledi. Onlara göre Rusya gerçek bir uydusavar olarak görülebilecek silahları uzaya taşıyordu. Bu durum aynı zamanda ABD gibi ülkelerin misilleme yapmasına neden olabilir. Tüm ülkeler konuyla ilgili sakin kalmaya çalışsalar bile, yine de iddialar çok güçlü.

Uzay savaşları Rusya ve ABD arasında başlayabilir

Rusya'nın uzaya uydusavar tarzında silahlar taşıdığını iddia eden ilk ülke İngiltere olmuştu. İnsanlar tarafından pek ciddiye alınmayan bu açıklama, gerçek olma ihtimaline sahipti. Ancak kimse bunun gerçek olması ile ilgilenmedi. Şimdi ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Moskova'nın ABD yeteneklerini kısıtlama amacıyla karşı uzay programını başlattığını ifade etti.

İngiltere uzay müdürlüğü, Hava Yardımcısı Mareşal Harvey Smyth, "silah özelliklerine" sahip olduğunu söylediği son Rus uydu testinden de endişe duyduğunu ifade etti. Onlara göre Rusya uzayda şimdiden atış yapmaya başladı bile. Hem İngiltere hem de ABD kendisinden emin konuşuyor.

Yapılan açıklamaların ardından, "Bunun gibi eylemler uzayın barışçıl kullanımını tehdit ediyor ve uydular ve dünyanın bağlı olduğu uzay sistemleri için tehlike oluşturabilecek enkazlara dönüşme riskini tetikliyor" dedi. Başbakan, Rusya'yı "sorumlu" olmaya ve "böyle bir testten daha fazla kaçınmaya" davet etti. Rusya savunma bakanlığı; o dönemde, ülkenin uzay teçhizatı üzerinde kontroller yapmak amacıyla 15 Temmuz'da yeni bir Rus uydusunun test edildiğini söyledi ve konuyu yalanladı. Sizce gerçekten de uzay savaşları yakın mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.