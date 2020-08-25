Enerji Ajansı Başkanından Doğalgaz Rezervi Açıklaması: Daha Az Olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiği duyurulmuştu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bu miktarın bir tahmin olduğunu ve revize edilebileceğini vurguladı. İşte merak edilen tüm detaylar!

Doğalgaz Rezervi Ne Kadar?

Habertürk'e konuşan Fatih Birol, yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"320 aslında yalnızca bir tahmin. TPAO’nun yaptığı bir tahmin. Bunu resmi olarak dünyaya duyurdular. Elimize daha fazla bilgi, data, geçtikçe bu 320 aşağı doğru revize edilebilir. En azından yüzde 70’ini sağlarsınız. 220-230 metrekübe tekabül eder ki, bu da çok güzel rakam. Ama bunu yukarı doğru da revize edebilirsiniz. Yeni katmanlarda da yeni gaz keşfi olabilir. Şimdiden aşağı mı gidecek, yukarı mı çıkacak yerine yapmamız gereken biraz sevinmek. Bunun lamı cimi yok, sevinilecek bir haber, nokta."

Birol bu sahanın potansiyel değerinin 80 milyar dolar olduğunu ve doğalgaz fiyatlarına olumlu şekilde yansıyacağını vurguladı. Öte taraftan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu sabah yaptığı açıklamada bu keşiflerin devamının gelebileceğini, yeni rezervlerin ve yeni sahaların bulunabileceğini belirtmişti.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin Tuna-1 sahasında bulduğu rezervler ne gibi değişikliklere yol açacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.