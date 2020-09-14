Nvidia, ARM'i Satın Aldı: İşte Satış Fiyatı!

Nvidia, yarı iletken tasarım şirketi ARM ile yaptığı uzun görüşmeler sonrasında şirketi satın aldığını açıkladı. Bu anlaşma ile birlikte Nvidia'nın yapay zeka teknolojisinde, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ya da sürücüsüz otomobillerde daha büyük bir varlığa dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Nvidia, ARM için Ne Kadar Ödedi?

NVIDIA CEO'su Jensen Huang yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka günümüzün en etkili teknoloji gücü ve yeni bir bilgi işlem dalgası başlattı. Önümüzdeki yıllarda yapay zekadan destek alan trilyonlarca bilgisayar, çok daha büyük bir nesnelerin interneti oluşturacak ve bu satın alma, yapay zeka çağı için hazır bir şirket yaratacak."

Nvidia'nın ARM'i satın almak için 40.000.000.000 dolar ödediğini - kısaca kırk milyar dolar - hatırlatalım. Bu da ülkemizdeki güncel kur ile birlikte 299.770.000.000 Türk Lirası gibi bir fiyata tekabül ediyor.

Hem Nvidia'nın hem de ARM'nin yönetim kurulları satın almayı çoktan onayladı ve şirketler, satın alma işlemlerinin on sekiz ay içerisinde tamamlanmasını bekliyor. Tabii ki bunun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve Çin'de düzenleyici onaylarının alınmasını gerekecek.

Peki siz bu satın alma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia'nın ARM'i satın alması şirketin geleceğini nasıl şekillendirecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.