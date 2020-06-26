Milyar Dolarlık Girişimler Kurmanın Yolları Konuşuldu

Yaptığı nitelikli konferanslarla bilinen Vodafone Business sponsorluğunda, bu yıl online olarak düzenlenen CEO Club Online Summit toplantılarının beşincisinde, Türkiye’deki start-up'ların durumu ve yeni start-up’lar çıkarma konuları konuşuldu. CEO Club Online Summit, iş dünyasının dijital güçlerini yeni yatırımcılarla birleştiriyor.

CEO Club toplantılarının beşincisinde Peak Games’in milyar dolarlık hisse satışı Vestel tab kültürü yeniden tartışılmaya açıldı. Milyar dolarlık böylesine büyük girişimler kurmak gerçekten de kolay mı? Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yemeksepeti.com Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ile Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba, bu toplantıda yerini aldı.

Milyar dolarlık girişimler için müşteri davranışları tespit edilmeli

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Yeni döneme ve bu dönemin ihtiyaçlarına ilişkin çözümlerimiz üzerinde de çalışıyoruz. Global ve lokal araştırmalar ışığında baktığımızda ihtiyaçlar 5 başlıkta toplanıyor; hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik ve otomasyon, dijital uzmanlık. Sizin de vurguladığınız gibi pandemi nedeniyle çalışanların ve müşterilerin sağlığı önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olmaya devam edecek." denildi.

Konuşmanın genelinde Meltem Bakiler Şahin konuştu. Onun yaptığı açıklamaların en dikkat çekici taraflarından birisi ise Türkiye için olumlu değerlendirmeleriydi. Startups.watch' tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl dünyada melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri 294 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar %66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi." dedi.

Konferansta yapılan konuşmalar daha çok müşteri hareketleri ile ilgiliydi. Özellikle de koronavirüs zamanlarında artan dijitalleşme, müşteri davranışlarını büyük ölçüde etkiledi. Bu tür müşteri davranışlarını tespit eden birkaç tane daha milyar dolarlık girişim şirketi olduğu söyleniyor ve yakında bunların da satışı gerçekleşebilir. Sizce yukarıda belirtilenlere ek olarak milyar dolarlık bir girişim olabilmek için ne yapmak gerekiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.