Trump'ın Zaferi Sonrası Tesla Hisseleri Yükseldi: ABD’de Elektrikli Araçları Neler Bekliyor?

ABD seçimlerinde Donald Trump’ın kazanmasının ardından Tesla hisseleri %12 civarında yükseliş gösterdi. Ancak Trump’ın elektrikli araç teşviklerine karşı duruşu ve bunları kaldırma planları göz önüne alındığında, bu yükselişin sebepleri merak ediliyor. Trump daha evvelden teşvikleri kaldıracağını açıklamıştı. Peki şimdi ne olacak?

Elektrikli Araç Teşvikleri Riske Girebilir

Trump, seçim kampanyasında Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında verilen elektrikli araç teşviklerini iptal edeceğini söylemişti.

Bu yasa, batarya üretimi ve madencilik gibi alanlarda büyük ölçekli yatırımları desteklemek için vergi kredileri ve teşvik fonları sağlıyor. Ancak Trump’ın bu teşvikleri kaldırması halinde elektrikli araç fiyatlarının artması ve ABD’deki satışların düşmesi ihtimali güçlenir.

Şarj Altyapısına Etkisi Belirsiz

Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programının da Trump tarafından durdurulması olasılığı bulunuyor. Bu fonlar, elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını hedefliyor ve bu programın en büyük yararlanıcılarından biri Tesla. Ancak NEVI, Trump’a yakın duran Elon Musk’a katkı sağlarken, Musk’ın program hakkında olumsuz yorumları, bu teşviklerin kaldırılma ihtimalini artırıyor.

Emisyon Standartlarında Gevşeme Olabilir

Bazı analistler, teşviklerin kaldırılmasının Tesla’ya net bir rekabet avantajı sunabileceğini düşünüyor. Wedbush analisti Dan Ives’a göre, teşviklerin olmadığı bir piyasada Tesla’nın büyüklüğü ve geniş ağı, markaya rekabette avantaj sağlayabilir. Ayrıca, Çinli üreticilere yüksek gümrük vergilerinin uygulanma olasılığı, ABD pazarında Tesla gibi yerli oyuncuların lehine bir durum yaratabilir. Bu vergiler, Çinli üreticilerin fiyat avantajını azaltarak, Tesla’nın konumunu daha da güçlendirebilir.

Trump’ın, Biden yönetiminin 2032’ye kadar sera gazı emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı amaçlayan yeni egzoz emisyon standartlarını geri çekmesi veya zayıflatması da olası. Bu durumda, özellikle General Motors ve Ford gibi Amerikan otomobil üreticileri emisyon standartlarında daha gevşek bir politika izleyebilir. Ancak bu durum, ABD’li markaların elektrikli araç teknolojilerinde geri kalmasına yol açabilir.

Yabancı Otomobillere Ek Gümrük Vergisi

Trump’ın ithal otomobillere ek gümrük vergisi koyma planları da ABD’deki otomobil fiyatlarını artıracak gibi görünüyor. Seçim zaferinin ardından, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi Avrupa merkezli markaların hisseleri Almanya borsasında değer kaybetti.

Trump’ın ilk başkanlık dönemine kıyasla elektrikli araçlar ABD’de artık daha geniş bir tabana yayılmış durumda. Artan satış rakamları, milyarlarca dolarlık yatırımlar ve Elon Musk’ın sektöre olan desteği göz önüne alınırsa Trump’ın elektrikli araçlar konusundaki tutumunda daha yumuşak bir tavır alması söz konusu olabilir.