ABD Xiaomi'yi Kara Listeden Çıkardı: Fiyatlar Etkilenir mi?

ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkarma kararı aldı. Bildiğiniz üzere yaklaşık dört ay önce ABD Hükümeti, Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'yi kara listeye almıştı. Ocak ayından beri devam eden zorlu süreç, Xiaomi'nin istediği gibi ilerliyor. Ayrıntılar haberimizde.

Yeni keşfedilen bir bir mahkeme dosyasına göre ABD Savunma Bakanlığı, Çin merkezli Xiaomi'yi hükümetin kara listesinden çıkaracak. Mahkeme, Biden yönetiminin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önceki son kararını iptal edeceğini gösteriyor.

ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkarma kararı aldı

Ocak ayında eski Başkan Donald Trump ve yönetimi, Xiaomi’yi "Komünist Çin askeri şirketi" olarak belirledi. ABD Hükümeti tarafından alınan kara liste kararı, ABD'li yatırımcıların kara listeye eklenen şirketlere yatırım yapması engelliyor.

Xiaomi, ABD Savunma Bakanlığı’na yasal bir meydan okuma sunacağını söyledi. Çinli üretici, ABD hükümetine karşı dava açarak, bu iddianın hukuka ve anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. Çin ordusuyla herhangi bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.

Mart ayında, bir ABD mahkemesi Xiaomi’ye Trump dönemi kararına karşı bir ön tedbir kararı verdi ve şirketin "onarılamaz itibar zararı ve kurtarılamaz ekonomik yaralanmalar yaşayacağını" söyledi.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı ve Biden yönetimi, Xiaomi'nin bu listeden çıkarılması gerektiğine işaret ediyor. Xiaomi ve Savunma Bakanlığı, kararın belirli şartlarını müzakere edecek ve 20 Mayıs’ta mahkemeye ortak önerilen bir karar sunacak.

ABD'li yönetimin aldığı bu kararın ortaya çıkmasıyla birlikte Xiaomi hisseleri de Hong Kong'da %6'nın üzerinde artış yaşadı. Şirketin hisse fiyatı, Ocak ayında kara listeye alınmasından bu yana yaklaşık %20 düştü.

Xiaomi'nin yerel akıllı telefon rakibi Huawei de 2019 yılında bir ihracat kara listesine alındı. Şirketin, ABD menşeli kritik teknolojiye erişmesi engellendi, bu da kendi çiplerini ve kaynak bileşenlerini üretmesine yol açtı. Önlemler, şirketin akıllı telefon bölümünü bir hayli etkiledi.

Çin'in yarı iletken sektörünü takip eden Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Prof. Doug Fuller, "Xiaomi'yi Çinli askeri şirket olarak adlandırmak her zaman saçma bir karardı. Ancak Sincan'a bağlı firmalar için bu kararı vermek daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

Peki ya siz Xiaomi'nin ABD'nin kara listesinde çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.