DxOMark En İyi Bataryaya Sahip Telefonu Seçti: Samsung Şaşırttı

DxOMark en iyi bataryaya sahip telefon listesi hazırladı. Yeni bir akıllı telefon satın almayı seçerken bataryanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. DxOMark ise kamera, ses ve ekran özelliklerini test ederek bir batarya listesi oluşturdu.

Akıllı telefonların kameralarını test etmesiyle bilinen DXOMARK; sosyal medya, iletişim ve multimedya uygulamaları da dahil olmak üzere çok çeşitli deneyimleri kapsayan bir batarya listesi hazırladı.

Samsung Galaxy M51, genel performans açısından en üst sıradaki cihaz olarak ortaya çıktı. Ortalama kullanımda 80 saat süren Wiko U30 ise otonomi konusunda ön planda yer alıyor.

Karşılaştırmayla ilgili açıklamada, "OPPO Find X3 serisi, şarj için sıralama tablosunda en üst sıralarda yer alıyor ve kullanıcıların yüzde 0-80 arasında ultra hızlı şarj etmelerine olanak tanıyor. Apple'ın iPhone 12 Pro Max'i verimlilik açısından kendisini rekabetin çok ötesinde buluyor" denildi.

Yeni DXOMARK batarya puanlarının ilk setinde, tüm fiyat segmentlerinden 17 telefon test edildi. Listenin başında Galaxy M51'i ve devasa 7000 mAh bataryasını buluyoruz. Galaxy M51, şarj hızı ve enerji tüketimi açısından tüm vaatlerini yerine getirmeyi başarıyor.

Wiko Power U30, 80 saat kullanım imkanı sunan 6000 mAh bataryası ile ikinci sırayı aldı. Hemen ardından "ultra hızlı şarj süresi" ile ön plana çıkan Oppo Find X3 bulunuyor. DxOMark'a göre iPhone 12 Pro Max ise "rakiplerinin çok ötesinde" olarak verimlilik ödülünü hak etti.

DxOMark en iyi bataryaya sahip telefon listesi

DXOMARK'ın tescilli pil test protokolü, 6,5 günlük testi kapsıyor ve tüm pil deneyimi 3 ana alanı ölçüyor: otonomi, şarj ve verimlilik. DXOMARK en iyi bataryaya sahip telefon sıralamasının ilk 10 koltuğunda şu modeller yer alıyor:

Samsung Galaxy M51 Wiko Power U30 Oppo Find X3 Neo Apple iPhone 12 Pro Max Vivo Y20s Huawei P40 Lite Xiaomi Mi 10T Pro 5G OnePlus 8T Motorola Moto G9 Power Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

DXOMARK Batarya Değerlendirme Direktörü Olivier Simon, "Tüketiciler için batarya performansı kritik olsa da, hangi cihazın ihtiyaçlarına en iyi uyacağını anlamak için satın alma öncesi ihmal edilebilir bilgiye sahipler. Amper ve voltaj gibi sayısal veriler, gerçek batarya performansını göstermiyor" dedi.

Pil performansı, donanım bileşenlerinin seçimi ve güç yönetimi yazılımı optimizasyonu dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin birleşimine bağlıdır. Simon yaptığı açıklamada, "Puanlarımızı Kullanıcı odaklı kullanarak, tüketicilere satın alma kararlarında yol göstermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.