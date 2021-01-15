ABD, Xiaomi'yi Kara Listeye Aldı! Bu Ne Anlama Geliyor?

Trump yönetimi, Xiaomi'yi Huawei ve ZTE'ye benzer bir şekilde ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etti. ABD, Xiaomi'yi kara listeye aldı. ABD yönetimi, dünyanın üçüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin de dahil olduğu Çin ordusuyla bağlantılı şirketler kara listesine dokuz şirket ekledi.

ABD Hükümeti Xiaomi'yi Kara Listeye Aldı

ABD Hükümeti tarafından alınan bu karar ile birlikte, ABD'li yatırımcıların kara listeye eklenen şirketlere yatırım yapması engelleniyor. Şirketler, ABD'li yatırımcıları, 11 Kasım 2021'e kadar kara listeye alınan firmalardaki varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir ABD yatırım yasağına tabi olacak.

Bu kara listenin ABD Varlık Listesinden farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, Huawei ve DJI'den farklı olarak Xiaomi, en azından şimdilik ABD teknolojisini lisans olmadan ithal edebiliyor. 20 Ocak'tan itibaren iktidara gelecek olan Biden yönetiminin bu kararı bozması da oldukça olası.

Huawei'nin bulunduğu liste ile Xiaomi'nin bulunduğu liste farklı. Şu anda ABD, dünyanın en büyük drone üreticisi DJI ve Çin'in en büyük yarı iletken firması SMIC dahil 60'tan fazla Çinli şirketi kara listesinde bulunduruyor.

İlerleyen günlerde Biden yönetiminin nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çinli Şirketler Google Yasağı Gelirse HarmonyOS Kullanabilecek

Huawei tarafından geliştirilen işletim sistemi olan HarmonyOS, diğer Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılabilecek. Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz haftalarda, Çinli akıllı telefon şirketlerinin Google Mobile Services sertifikası alamadığı taktirde Huawei Mobile Services HMS'i kullanabileceğini duyurdu.

Richard Yu, Çinli akıllı telefon üreticilerinin ABD tarafından engellenirse Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanmasına yardımcı olabileceğini ve Google Mobil Hizmetlerine (GMS) olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için Huawei servislerini kullanabileceğini belirtmişti

Huawei CEO'sunun yaptığı bu açıklama ile birlikte Çinli şirketlere açık çek verilmiş oldu. Çinli şirketlerin HarmonyOS işletim sistemini kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Hali hazırda Çinli akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsinde Google lisansı bulunuyor.