Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kimlik Bilgilerinin Çalındığını Doğruladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümü hızla devam ediyor. Günümüzde e-Devlet gibi servisler sayesinde vatandaşlar, pek çok işlemi devlet dairesine gitmeden internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ancak bu dijitalleşme hayatımızı kolaylaştırsa da bazı riskleri beraberinde getiriyor.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu durumun risk noktasını aştığını ve korkulanın gerçekleştiğini açıkladı. Uraloğlu, 85 milyon yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğrulayarak, "Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dedi. İşte detaylar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kimlik Bilgilerinin Çalındığını Doğruladı

Dijital verilerimizin güvenliği hiç olmadığı kadar tehlike altında. Ne yazık ki Türkiye'de yaşayan herkesin kimlik gibi kişisel bilgileri internetten erişilebiliniyor. "Panel" olarak adlandırılan veri tabanlarına günümüzde ilkokul seviyesinde okuyan çocuklar bile ulaşarak kişisel bilgilerinizi görüntüleyebiliyor.

Peki bu kadar bilgi nereden geldi? Kısa bir süre önce BTK'nın yaptığı bir paylaşım, 108 milyon vatandaşın kimlik bilgileri, adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıkardı. Tartışmaların büyümesinin ardından ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sızıntıyı doğruladı.

Ancak bunun 108 milyon değil 85 milyon ile sınırlı olduğunu söyledi. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.

Eminiz ki pek çoğunuz yabancı numaralardan gelen dolandırıcılık amaçlı mesajları görmüşsünüzdür. Ne yazık ki bu gibi senaryolar kişisel verilerimizin sızdırıldığı için yaşanıyor. Vatandaşların çoğu bu dolandırıların tuzağına düşmese de 85 miliyon oldukça büyük bir sayı ve görünüşe göre çarkı döndürmeye yetiyor.