Steam'de Rekor Kıran Oyun Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft'un abonelik servisi Xbox Game Pass, Temmuz ayının ikinci dalgasına bağımsız bir oyun ekledi. Kooperatif yapısıyla öne çıkan ve şu an erken erişim sürecinde olan Abiotic Factor, artık Game Pass kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. Steam'de 24.000 yorumla %95 olumlu değerlendirme puanına ulaşan Abiotic Factor, altı kişilik ekiplerin tehlikeli tesislerde hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor.

Geliştirici stüdyo Deep Field tarafından geliştirilen yapım, bilim-kurgu tarzı oyunları sevenler için birebir. Normalde Steam'de 18 dolara (₺727,29) satılan oyun, Xbox Game Pass'te yer alacak ve crossplay desteği sayesinde Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC oyuncuları aynı sunucularda birlikte oynayabilecek.

Abiotic Factor Fragmanı

Temmuz 2025 Xbox Game Pass Kataloğuna Eklenecek Oyunlar

22 Temmuz'da (bugün) kataloğa eklenecek olan Abiotic Factor oyununun yanı sıra 5 yeni oyun da bu ayın sonuna kadar Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olacak. Microsoft'un Xbox Game Pass üyeleri için seçtiği yeni oyunlar şöyle:

High on Life (15 Temmuz)

RoboCop: Rogue City (17 Temmuz)

Back to the Dawn (18 Temmuz)

Wuchang: Fallen Feathers (24 Temmuz)

Grounded 2 (Game Preview) (29 Temmuz)

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