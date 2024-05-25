İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Abiotic Factor, bol aksiyonlu bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deep Field Games tarafından geliştirilen Abiotic Factor, hayatta kalma aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Tek oyunuculunun yanı sıra arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz bu oyunda, boyutlararası alemlerde gezinin ve yaratıklara karşı mücadele verin.

90'ların havasını yansıtan Abiotic Factor, aynı zamanda klasik Half-Life oyununa da benzer bir yapıya sahiptir. Oyuncular, Gate şirketinde çalışmakta olan bir adamı canlandırmaktadır. Bu araştırma tesisinde her şey normal ilerlerken, arkadaşlarınızın farklı şeyler gördüğünü ve yaratıkların varlığını öğreniyorsunuz.

Yeni işinizde artık çalışmak hiç de kolay olmayacak. Artık hayatınızda bir canavar tehlikesi olduğunu unutmadan birlikte hayatta kalmaya çalışın ve becerilerinizi kullanın.

Abiotic Factor İndir

Rakiplerinizi alt etmek için çeşitli kaynakları toplamalı, silahlar üretmeli ve teçhizatlarınızı geliştirmelisiniz. Oyundaki kapsamlı silah yapısı sayesinde, sizi yakalamaya çalışan yaratıkları tuzak yardımıyla da öldürebilirsiniz.

Siz de Abiotic Factor indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir hayatta kalma deneyimine atılın.

Abiotic Factor Sistem Gereksinimleri