Aborigenus, Önümüzdeki Ay Switch'e de Gelecek

Drageus Games ve Flying Islands Team, eğlenceli Aborigenus oyununu Switch için de satışa sunacaklarını duyurdular. Eğer platform oyunlarını seviyorsanız, bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Hatta şu an oyunu Steam üzerinden %87 indirimle 1.09 TL'ye alabilirsiniz de.

Aborigenus geçtiğimiz sene içerisinde PC (Steam) için satışa sunulmuştu. Sıradaki durağı Switch olacak. eShop mağazasına yansıyan detaylara bakılırsa, 10 Ocak 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Yani önümüzde fazla bir zaman yok.

Rol yapma oyunu ögeleri de barındıran platform oyunu olan Aborigenus, tüm umudun size bağlandığı klasik bir konu üzerine kurulu. Öyle ki bir grup istilacı kabilenizi esir alıyor. Esirlerin kurtarılması için en iyi eğitimin verilmiş olduğu savaşçılar gönderiliyor ama tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir sonuç alınamıyor. Haliyle iş başa düşüyor. Yani size.

Oyunda seçebileceğiniz şaman, savaşçı ve avcı olmak üzere üç farklı karakter türü var. Hikayenin akışı boyunca, zorlu düşmanlar ve saldırgan hayvan türleri karşısında size yararı olacak yeni yetenekleri öğrenerek karakterinizi geliştirebileceksiniz. Ayrıca esnek bir Perk sistemi de bulunuyor.

eShop üzerinden $4.99 gibi bir fiyata satılacak olan Aborigenus fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.