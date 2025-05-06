Assassin's Creed Shadows'da Bir İlk: Yeni Hikaye & PVP Haritası Yolda

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows için 1.0.4 sürüm numaralı güncellemeyi sonunda yayınladı. Mart ayında çıkan ve eleştirmenlerden oldukça iyi puanlar toplayan oyun, bu yamayla birlikte hem yeni içeriklere kavuştu hem de sinir bozan birçok hatadan kurtuldu.

Özellikle hikâyeye eklenen yeni görev, Codex güncellemesi ve platforma özel iyileştirmelerle birlikte oyuncuların artık oyuna geri dönmek için bir bahanesi var.

AC Shadows: The Works of Luis Frois Hikayesi

Güncellemenin en dikkat çekici kısmıysa ücretsiz olarak eklenen "The Works of Luis Frois" hikayesi oldu. Bu yeni görevde oyuncular Jesuit misyoneri Luis Frois ile tanışıyor ve Lady Satoko'yu korumak gibi tarihi bağlamda da ilgi çekici olaylara dahil oluyor.

Görevde Naoe ya da Yasuke karakterleri olarak oynayabiliyorsunuz ve Azuchi'deki Tüccar Bölgesi'nin güneyinden görevi başlatabiliyorsunuz.

Ubisoft, önümüzdeki aylar için de planlarını paylaşmıştı. Mayıs sonunda parkur sistemi elden geçirilecek ve Fotoğraf Modu eklenecek. Haziran'da ise zorluk ayarları genişletilecek ve ücretsiz bir yan görev oyunculara sunulacak.

Yıl sonuna doğru ise "Claws of Awaji" adlı büyük bir genişleme paketi planlanıyor. Yani AC Shadows'u çalıştırmak için bahaneler bitmeyecek. Ubisoft, son kozu olarak oynadığı bu oyunu zenginleştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam edecek gibi duruyor.

Çoklu Oyuncu & PVP Moduna Dair İpuçları

Oyunun veritabanında çok oyunculu PVP haritalarına dair kodlara rastlandı. İleride bir multiplayer modunun gelme ihtimali masada. Ubisoft'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi ama söylentiler gerçek çıkarsa Shadows serinin ilk çok oyunculu yapımlarından biri olarak öne çıkacak.

İlaveten Ubisoft'un önümüzdeki altı yıl içinde dokuz farklı Assassin's Creed oyunu çıkaracağı konuşuluyor. Bunların bazıları remake olacak; örneğin AC4: Black Flag'in yeniden yapımı sık sık gündeme düşüyor. Diğer projeler arasında Hexe ve adı sanı duyulmamış gizemli bir multiplayer oyun da var.